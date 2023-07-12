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外國人走進咖啡廳　見1奇景大讚「只有台灣可以」！一票人點頭

▲▼咖啡廳,咖啡店。（圖／免費圖庫pixabay）

▲顧客用手機佔位。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

到餐廳佔位時，多數人會選擇放水壺或是雨傘，避免放高單價的商品，怕被有心人士拿走，不過旅台外籍人士Boaz Shmueli分享一張「台灣奇景」的照片，居然有人把iPhone放在桌上佔位，後續進來找位置的客人，也都會自動略過，看到這一幕他不禁驚呼「台灣是唯一可以用iPhone佔位的國家」。

Boaz Shmueli在推特發文，貼出一張照片，只見咖啡廳裡滿滿的人，不過有張3人桌是空著的，桌上只擺了一支iPhone佔位，後來進店找位置的客人，都會自動略過那張桌子，也不見有心人士順手牽羊，他看到這一幕忍不住大讚，「台灣是世界上唯一一個，人們使用iPhone來佔位的國家」。

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貼文引發世界各地網友討論，美國全國公共廣播電台（NPR）駐台記者馮哲芸還轉發該篇貼文，「我現在停好車後，也開始不拔鑰匙了」。

不少外國人也點頭認同，「台灣是一個超級安全的國家，我在那裡住了幾年」、「這張照片背後的故事是，台灣人之間有高度的信任和誠信，不需要監控攝影機、警察和保安來執行法律和秩序，是世界級公民」、「在台灣，把物品放在桌子，人們上廁所或在戶外吸菸時都會這樣做，當你10分鐘後回到座位時，100%這些物品還在」、「上次我看到有人用筆電佔位，安全性很驚人」。

不過也有網友提醒，貴重物品還是放在身上比較好，「害人之心不可有，防人之心不可無啊」、「還是要提高警覺，不能掉以輕心」。此外，Boaz Shmueli在文章使用「country 」來形容台灣，惹怒大陸網友，意外掀起討論，「台灣不是一個國家！」「台灣是中國的一部分」、「當你說台灣是一個國家時，顯然傷害了很多中國共產黨脆弱的心」。

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