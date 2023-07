外國人走進咖啡廳　見1奇景大讚「只有台灣可以」！一票人點頭

▲顧客用手機佔位。(示意圖/免費圖庫pixabay)



記者施怡妏/綜合報導

到餐廳佔位時,多數人會選擇放水壺或是雨傘,避免放高單價的商品,怕被有心人士拿走,不過旅台外籍人士Boaz Shmueli分享一張「台灣奇景」的照片,居然有人把iPhone放在桌上佔位,後續進來找位置的客人,也都會自動略過,看到這一幕他不禁驚呼「台灣是唯一可以用iPhone佔位的國家」。

Boaz Shmueli在推特發文,貼出一張照片,只見咖啡廳裡滿滿的人,不過有張3人桌是空著的,桌上只擺了一支iPhone佔位,後來進店找位置的客人,都會自動略過那張桌子,也不見有心人士順手牽羊,他看到這一幕忍不住大讚,「台灣是世界上唯一一個,人們使用iPhone來佔位的國家」。

taiwan is the only country in the world where people use their iphone to secure a table pic.twitter.com/34aiNo0FQd