太陽出現「可吞下19個地球」巨大黑子！天文館：數量破21年紀錄

▲在火星進行探勘的毅力號(Perseverance)拍下太陽上的巨大黑子群。（圖／台北天文科學教育館）

記者閔文昱／綜合報導

台北天文科學教育館指出，太陽在2019年底開始的第25週期中異常活躍，黑子數量屢屢超越預測，今年6月的太陽黑子數平均值來到163，打破自2002年10月以來的最高紀錄，而在近期的黑子群中，編號AR3363寬度超過6萬3千公里，約可容納19個地球，連在火星的探測器都能清楚拍到。

天文館指出，根據比利時皇家天文台太陽影響資料分析中心（Solar Influences data analysis Center，SIDC）的統計資料顯示，今年6月的太陽黑子數平均值為163，在尚未達到本次周期極大前，便已打破自2002年10月以來的最高紀錄，其中有7天的數量超過200，6月22日的觀測值更高達240，而上一次出現這麼多黑子也在2002年。根據紀錄，史上最高太陽黑子數為 1870年8月26日的528。

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事實上，太陽黑子數量與太陽活躍程度息息相關，平均週期約為11.5年。科學家推測，第25週期的太陽活躍程度將可媲美過去一個世紀最強的週期，預計約在2025年7月左右達到極大。

天文館表示，在太陽表面大量黑子中，近期有一個編號AR3363的黑子群特別顯眼，它位於太陽南半球，寬度超過6萬3千公里，整個範圍可容納約19個地球，連在火星進行探勘的毅力號(Perseverance)火星探測器都清楚拍攝到這個巨大的黑子群。

天文館也提醒，絕對不可以用肉眼或透過望遠鏡直接觀看太陽，強光將會造成嚴重的永久性傷害，必須透過專業器材及方法才能安全地觀賞太陽，「天文館在周二至周日的10至12時以及14至16時，均開放專業望遠鏡觀賞太陽黑子，並有專人解說。」

太陽黑子是太陽活動最明顯的標誌，磁場比周圍強，溫度也比周圍低。太陽磁場每11年發生一次週期性反轉，受其影響，太陽黑子的數量每11年也發生一次週期性變化。這種變化對地球環境有十分重要的影響，太陽黑子會讓紫外線增加，也有可能讓電視、手機收訊不良，嚴重更會破壞衛星定位、通訊，甚至有可能危害飛航安全。