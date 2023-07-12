　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

太陽出現「可吞下19個地球」巨大黑子！天文館：數量破21年紀錄

▲在火星進行探勘的毅力號(Perseverance)拍下太陽上的巨大黑子群。（圖／台北天文科學教育館）

▲在火星進行探勘的毅力號(Perseverance)拍下太陽上的巨大黑子群。（圖／台北天文科學教育館）

記者閔文昱／綜合報導

台北天文科學教育館指出，太陽在2019年底開始的第25週期中異常活躍，黑子數量屢屢超越預測，今年6月的太陽黑子數平均值來到163，打破自2002年10月以來的最高紀錄，而在近期的黑子群中，編號AR3363寬度超過6萬3千公里，約可容納19個地球，連在火星的探測器都能清楚拍到。

天文館指出，根據比利時皇家天文台太陽影響資料分析中心（Solar Influences data analysis Center，SIDC）的統計資料顯示，今年6月的太陽黑子數平均值為163，在尚未達到本次周期極大前，便已打破自2002年10月以來的最高紀錄，其中有7天的數量超過200，6月22日的觀測值更高達240，而上一次出現這麼多黑子也在2002年。根據紀錄，史上最高太陽黑子數為 1870年8月26日的528。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，太陽黑子數量與太陽活躍程度息息相關，平均週期約為11.5年。科學家推測，第25週期的太陽活躍程度將可媲美過去一個世紀最強的週期，預計約在2025年7月左右達到極大。

天文館表示，在太陽表面大量黑子中，近期有一個編號AR3363的黑子群特別顯眼，它位於太陽南半球，寬度超過6萬3千公里，整個範圍可容納約19個地球，連在火星進行探勘的毅力號(Perseverance)火星探測器都清楚拍攝到這個巨大的黑子群。

天文館也提醒，絕對不可以用肉眼或透過望遠鏡直接觀看太陽，強光將會造成嚴重的永久性傷害，必須透過專業器材及方法才能安全地觀賞太陽，「天文館在周二至周日的10至12時以及14至16時，均開放專業望遠鏡觀賞太陽黑子，並有專人解說。」

太陽黑子是太陽活動最明顯的標誌，磁場比周圍強，溫度也比周圍低。太陽磁場每11年發生一次週期性反轉，受其影響，太陽黑子的數量每11年也發生一次週期性變化。這種變化對地球環境有十分重要的影響，太陽黑子會讓紫外線增加，也有可能讓電視、手機收訊不良，嚴重更會破壞衛星定位、通訊，甚至有可能危害飛航安全。

ET快訊
快訊／小隊長墜樓身亡　保二總隊證實：近日才升職
鬼父猥褻女兒上百次：妳身體有一部分是我的肉
侯友宜、郭台銘受邀出席正副議長餐會　2人有望在台東合體

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不沾鍋早期塗層「列毒化物」全面禁用！　全台6家在使用

惡臭包圍！南投「春節至今」堆8000噸垃圾　居民崩潰求助

小黑蚊真實身分「不是蚊子」！僅2種病媒蚊會傳播登革熱

太陽出現「可吞下19個地球」巨大黑子！天文館：數量破21年紀錄

「建立人脈」用connection嗎？

捨不得開冷氣「熱到說話變慢」！7大族群最危險　醫曝救命神招

穿比基尼王品鍋物1折！正妹帶家人衝了　和牛吃到飽金額曝光

白飯之亂落幕？熱炒店「編輯貼文」道歉：沒讓學生吃飽飯我們錯了

桃市17歲少女「消失5天」　母崩潰發文尋人：跟竹聯幫男友跑了

丈夫結紮一年「妻子突然懷孕」！一問原因臉綠爆：只有我生氣

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

8旬婦遭花蓮警車路口撞亡　撞擊畫面曝！疑均未減速

MAMAMOO華莎校唱熱舞「性感自摸」！　 遭告發「公然猥褻罪」警證實：調查中

坤達婚姻保鮮祕訣「不要太常見面」　腹肌嚇到柯佳嬿..她：你怎麼還有？

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

Joeman、妮婭分手！3年情斷　不如預想：決定還彼此自由

撞擊瞬間曝光！花蓮警車路口猛撞…「騎士噴飛倒地」送醫不治

不沾鍋早期塗層「列毒化物」全面禁用！　全台6家在使用

惡臭包圍！南投「春節至今」堆8000噸垃圾　居民崩潰求助

小黑蚊真實身分「不是蚊子」！僅2種病媒蚊會傳播登革熱

太陽出現「可吞下19個地球」巨大黑子！天文館：數量破21年紀錄

「建立人脈」用connection嗎？

捨不得開冷氣「熱到說話變慢」！7大族群最危險　醫曝救命神招

穿比基尼王品鍋物1折！正妹帶家人衝了　和牛吃到飽金額曝光

白飯之亂落幕？熱炒店「編輯貼文」道歉：沒讓學生吃飽飯我們錯了

桃市17歲少女「消失5天」　母崩潰發文尋人：跟竹聯幫男友跑了

丈夫結紮一年「妻子突然懷孕」！一問原因臉綠爆：只有我生氣

小聲罵議員是「他X的民粹主義者」 新加坡議長道歉了

不沾鍋早期塗層「列毒化物」全面禁用！　全台6家在使用

惡臭包圍！南投「春節至今」堆8000噸垃圾　居民崩潰求助

北約批准冷戰以後「最全面防禦計劃」　秘書長：盟友做出關鍵決定

小黑蚊真實身分「不是蚊子」！僅2種病媒蚊會傳播登革熱

MeToo一個月來教我們的事　「性騷擾防治三法」民間版草案公佈

太陽出現「可吞下19個地球」巨大黑子！天文館：數量破21年紀錄

瓦格納進駐白俄羅斯兵力「8千變5萬」　奔襲140公里就能殺進基輔

你可能天天都在做！7個「浪費時間的壞習慣」，讓你離目標越來越遠

分科測驗7／12登場！新北考場提供包種茶　祝考生鐵定包中

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

生活熱門新聞

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」

白飯之亂落幕？熱炒店編輯貼文道歉了

穿比基尼王品鍋物1折！正妹帶家人衝了

不是@All！「LINE最討厭收到它」　全場抓狂了

白飯之亂掀「台灣吃到飽」4亂象　鄉民直戳盲點

「全聯1神物特價」屌打好市多鮮奶！她秒搬4瓶

他目睹「勾乾爹」進摩鐵！女友淚：錢太多離不開

「補飯」畫面曝！熱炒店老闆：兩鍋夠70人吃

UNIQLO「免費好康」被挖出

小孩超商打破牛奶！家長拒賠嗆：在台北不用付

桃市17歲少女「消失5天」　母崩潰發文尋人

北科大擬辦「第1屆飯桶王大賽」！獎金曝光

「4生肖」下半年工作運超旺　有望升職加薪

尪結紮一年「妻子突懷孕」！她聽原因臉綠了

更多熱門

相關新聞

擔心塔克手癢！汪蔚傑笑：極有可能復出

擔心塔克手癢！汪蔚傑笑：極有可能復出

今(8)日T1聯盟於台藝大體育館舉行選秀前體測會，其中台中太陽總經理汪蔚傑親自到場，不但點出本屆選秀可能挑選的幾位新秀，還笑說新球季的球隊總教練塔克(Anthony Tucker)，極有可能因為手癢再復出。

與哈總惺惺相惜　汪蔚傑直言可惜

與哈總惺惺相惜　汪蔚傑直言可惜

勇士搶戈登失利主因曝

勇士搶戈登失利主因曝

台中太陽宣布主力控衛丁聖儒離隊！

台中太陽宣布主力控衛丁聖儒離隊！

資深射手戈登「棄勇士轉投太陽」

資深射手戈登「棄勇士轉投太陽」

關鍵字：

太陽黑子

讀者迴響

熱門新聞

南韓女諧星離世　享年30歲

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」

男星簽承諾書沒碰毒！　警察一抓全招片商氣炸

白飯之亂落幕？熱炒店編輯貼文道歉了

台中男帶夜店妹回家！脫光衣服卻變互毆

即／小隊長墜樓亡　保二總隊：近日才升職

誤傳許維恩親餵影片到群組？　王家梁急解釋

田中千繪、范逸臣交往15年曝好消息！

約好2小時7千　他做完就跑下場曝光

酷炫公開私訊！反擊星宣「說謊都沒經過思考」

穿比基尼王品鍋物1折！正妹帶家人衝了

世界最大苗寨起火釀2死！客服：消防演習

不是@All！「LINE最討厭收到它」　全場抓狂了

今天正式進入「三伏天」！6禁忌回家注意了

小S、李心潔曾是閨蜜！20年後才知斷聯原因

更多

最夯影音

更多
鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！
熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

8旬婦遭花蓮警車路口撞亡　撞擊畫面曝！疑均未減速

8旬婦遭花蓮警車路口撞亡　撞擊畫面曝！疑均未減速

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面