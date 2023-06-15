夏天想穿比基尼展現！營養師體重管理六寶＋不挨餓菜單大公開

▲夏天到了，許多人會前往海灘或海島國家度假，想展現身材記得用對方式就不必辛苦挨餓。（圖／123RF_alexzabusik）

消費中心／綜合報導

隨著夏天到來，許多人紛紛規劃前往海邊或海島國家度假大曬美照，更希望能勇敢穿上美美的比基尼大方「炫腹」展現完美體態。經常在社群上秀出好身材的網紅「金老佛爺」大方分享自己就是靠唯睛品的「體重管理六寶」hold住曲線，而且還有營養師進駐line群組，協助提點正確飲食觀念，讓她不用挨餓也能安心吃出好身材。

▲金老佛爺度假不忘大方秀出好身材。（圖／翻攝自金老佛爺部落格，下同）

由多位營養師與唯睛品合作「營養師伴食學院」，共同推出了一系列名為「體重管理六寶」的產品包含：「享吃就吃72%機能巧克力」、「3+搖窕孅塑飲」、「3+搖窕清暢飲」、「28搖窕孅曲飲」、「食後救援72%機能巧克力」及「控卡夜燃機能凍」等作為飲食輔助。

金老佛爺分享自己已經連續使用體重管理六寶邁向第3年，徹底將這套好物融入生活中，像是飯前30分鐘一定會立刻來2片「享吃就吃72%機能巧克力」或2條「控卡夜燃機能凍」，餐後再來片「食後救援72%機能巧克力」。

▲▼金老佛爺經常分享自己愛用的體重管理六寶。

此外還有穀物系列也是她忙到無法好好吃飯時的小幫手，像是「3+搖窕孅塑飲」還添加了OREO餅乾及益生菌、益生元和後生元幫助蠕動，喝起來根本就是OREO泡牛奶卻可以體態管理，吃起來超開心，還有「28搖窕孅曲飲」滿滿穀物幫助體重管理，她個人大推晚上一定會喝香蕉口味的「3+搖窕清暢飲」隔天排便超順暢。金老佛爺分享，這些穀粉飲品對她來說完全不陌生，因為韓國本來就有吃營養穀粉的習慣，稱為國民飲品都不為過，因此非常推薦大家作為體重管理輔助品。

▲營養師朱瑞君認為體重管理並不等於要挨餓或節食。

營養師伴食學院之一的營養師朱瑞君分享，體重管理並不等於要挨餓或節食。透過飲食比例的控制、多樣化食物的選擇以及補充容易缺乏的營養食品，人們能夠輕鬆地掌握自己的體重。她主張均衡飲食並有意識地選擇對身體有益的食物即可，為了幫助大家達到理想的體重管理效果，建議結合「體重管理六寶」和營養師推薦的菜單，在夏天盡情享受美食的同時也不用擔心增加體重。

▲營養師朱瑞君為三大飲食習慣族群，獨家設計搭配「體重管理六寶」菜單。

朱瑞君針對早餐不進食、宵夜不進食或晚餐不吃澱粉飲食習慣的三大族群，獨家設計搭配「體重管理六寶」的不算熱量飽足控卡菜單，如下：

•斷早餐168不NG族：

午餐可至自助餐享用滷雞腿1支、蔬菜任選3種搭配半碗糙米飯；15:00餐間小飢餓時，吃1~3片「享吃就吃72%機能巧克力」並搭配「28搖窕孅曲飲和蘋果1顆；晚餐前先吃「控卡夜燃機能凍」2條、韓式拌飯一份，晚點心可享用「3+搖窕清暢飲」。

•就愛下午茶點心族：

早餐可選擇「28搖窕孅曲飲」1份，搭配水果優格沙拉1碗；午餐雞肉飯一碗、滷豆腐一塊及燙青菜一盤；16:00下午茶時間利用1~3片「享吃就吃72%機能巧克力」搭配「3+搖窕清暢飲」1份，補充安心糖份；晚餐則在餐前先吃「控卡夜燃機能凍」2條、乾煎鮭魚排半份、蒜炒食蔬一份，糙米飯半碗。

•晚餐斷澱粉也飽足族：

早餐可選擇「3+搖窕清暢飲」1份，搭配豬排蛋吐司；午餐享用清炒野菇雞肉義大利麵一盤及綜合生菜沙拉一碗，餐間1~3片「享吃就吃72%機能巧克力」；晚間則在餐前先吃「控卡夜燃機能凍」2條、「28搖窕孅曲飲」1份再搭配雞胸肉及胡麻醬拌蔬菜1碗。

只要在日常飲食中搭配「體重管理六寶」，還可以在營養師伴食學院群組中分享自己的三餐內容讓營養師指導調整，因此陸續吸引許多人加入這套超簡單的無壓飲食管理方式，準備在今年夏天安心秀出好身材，享受屬於自己的夏日美好時光。