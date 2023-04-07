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黑道變成雞排大王「營收達2億」　LOGO撞臉男藝人順水找代言

學餐飲出身的劉明道，因為愛吃炸物，選擇賣雞排創業，8年前創立艋舺ㄟ雞排。

▲學餐飲出身的劉明道，因為愛吃炸物，選擇賣雞排創業，8年前創立艋舺ㄟ雞排。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

以厚切、多汁出名的艋舺ㄟ雞排不走攤位風格，開店面、找代言人，行銷有謀有略，立志要當雞排界LV。8年前在台北士林成立第1家店，至今仍是許多饕客的愛店，共有台灣45家、海外15家分店。

董事長劉明道原是餐廳廚師，23歲時因想快速償還家中鉅額負債，走偏進入黑道，後金盆洗手賣起自己愛吃的雞排。靠著雞排，他翻身成餐飲大亨，也讓這道平民美食不再local，飛到東南亞、歐美，讓外國人也能品嘗台灣的味道。

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較市面上雞排更厚實的雞胸肉裹上特調粉漿後送進油鍋，高溫油炸7分半，再夾起靜置30秒，用餘溫慢慢讓肉熟透，這嫩度才是劉明道敢拍桌保證好吃的艋舺ㄟ雞排。撒上獨門辣粉，辛嗆氣味混合炸物獨有香氣，讓人不斷分泌出口水，一口咬下，肉多汁不柴。香、味兩足，色也不能掉漆，「全新的油炸起來會白白的，視覺上沒那麼誘人，所以我們用新油7、舊油3的比例調和，炸起來會更漂亮，客人看了才會想吃。」看似簡單的平民美食，劉明道研發、料理過程毫不含糊，處處都是眉角。

2015年艋舺ㄟ雞排在北市士林開幕，請來藝人NONO（右二）當代言人。（劉明道提供）

▲2015年艋舺ㄟ雞排在北市士林開幕，請來藝人NONO（右二）當代言人。

「我自己愛吃炸物，喜歡就會研究，創業的時候才想說來賣炸的。」2015年艋舺ㄟ雞排第一家店在台北市士林區開幕，代言人NONO與一票藝人出席，聲勢頗為浩大，短短1年加盟數增至70家，營收達2億元，這幾年經過汰弱留強，台灣至今有45家店。「雞排是很local的食物，取名『艋舺』，講白一點就是俗擱有力，人家永遠會記得。」

廚師出身的劉明道會親自研發新品，試做後請同仁們試吃，評估是否適合販售。

▲廚師出身的劉明道會親自研發新品，試做後請同仁們試吃，評估是否適合販售。

除了店名具記憶點，大捲髮、穿白汗衫、掛粗粗金項鍊的台客人物品牌LOGO也很引人注目，原以為是刻意畫成代言人NONO，說話帶著南部口音、國台語交雜的劉明道招認，其實原始雛型是他自己。「我請配合多年的設計師幫忙，畫一個有我感覺的LOGO，因為我講話比較土直，他就跟我說：『畫土流氓就好了啊！』後來我拿LOGO給我表姊看，她說怎麼那麼像NONO，才找他當代言人，還給他2成股份。」

辣妹雞排特別選用以大天椒為底的獨家辣椒粉，香氣濃郁、辣度適中。

▲辣妹雞排特別選用以大天椒為底的獨家辣椒粉，香氣濃郁、辣度適中。

穿著簡單黑T恤、牛仔褲的劉明道看起來平易近人、毫無煞氣，過去卻真的曾在江湖走跳。1983年出生的他在高雄長大，上有兄姊，幼時父母從事水晶買賣，2人離異後，劉明道跟著母親繼續待在南部生活，沒料到高職餐飲科剛畢業，如山大的經濟壓力就向他襲來。

天王雞排使用純釀醬油醃製，以蜂蜜取代糖達到軟化肉質作用，讓口感不因厚度增加而變乾柴。

▲天王雞排使用純釀醬油醃製，以蜂蜜取代糖達到軟化肉質作用，讓口感不因厚度增加而變乾柴。

母親與人合夥做生意賠了2千萬元，劉明道為了幫忙還債，在餐廳當中餐廚師，晚上到夜店兼差。「我知道這不是辦法，一輩子無法翻身，就跟朋友到北部生活。」那時他跟「老闆」經營賭博電玩等，領薪加抽成，月入1、20萬元，23歲時轉移陣地到中國卻出事被關。「有次去酒店，同事跟人起爭執、打架，對方是高官的小孩，我們全被抓進拘留所。」幸好老闆夠義氣，想辦法疏通，半年後劉明道終於回家。

香酥炸雞皮使用祕製調味裹粉，使本就酥脆的雞皮酥上加酥。

▲香酥炸雞皮使用祕製調味裹粉，使本就酥脆的雞皮酥上加酥。

「在裡面已經想說出來要創業，那個真的不是我喜歡的工作，我心腸比較軟，去討錢的時候都很痛苦。」離開團隊，老闆沒阻擋，還給了10萬元贊助，「他覺得我以前賺那麼多錢，怎麼可能蹲得下去賺這10元、20元的小錢，但我滿能屈能伸的。」拿著老闆的10萬元，加上母姊相挺，劉明道在高雄新崛江擺攤賣起起司雞排，店名取做「點頭雞」，但生意卻爛到爆。「開店第3天去買了張椅子，每天坐在那邊看人家賺錢。」不願走回頭路，他咬牙苦撐，慢慢累積客群，3個月後媒體上門採訪，瞬間翻紅，5年內開20家加盟店。「南部品牌要北上很困難，一直在想要怎麼走出去，我只想到，沒辦法攻上北部，就從北部打下來。」

艋舺ㄟ雞排也推出爆米花，包括焦糖、辣味、玉米濃湯等口味，除了門市，在超商等通路也可買到。（89元／罐）

▲艋舺ㄟ雞排也推出爆米花，包括焦糖、辣味、玉米濃湯等口味，除了門市，在超商等通路也可買到。

賭上全部身家，與台語歌手、表姊唐儷以及另一名從事電商的股東合資300萬元，在士林開了第1家艋舺ㄟ雞排，「我也想在艋舺開，可惜找不到店面。」當年底加盟加上直營開了70家，單月最高賣破1千片雞排。初出江湖就殺出血路，劉明道不居功，初期幾乎都藏身幕後，「艋舺的組成有3大因素，第1是我的技術，再來是藝人名氣加持，第3是另一個股東的行銷。」

劉明道第一次創業是在高雄擺攤賣「點頭雞」，5年內開了20家分店。（翻攝社點頭雞粉絲專頁）

▲劉明道第一次創業是在高雄擺攤賣「點頭雞」，5年內開了20家分店。

用鋪天蓋地的廣告在網路瘋狂刷存在感，「1個月最少花30萬元，買到多誇張你知道嗎？男生會看A片，只要按暫停，螢幕就會跳出『歡迎加入艋舺』。」第1家店首月營收就破百萬元，「我們不只是路邊攤，是要當雞排界LV。」2017年，艋舺ㄟ雞排的招牌在加拿大掛上，至今英國倫敦、新加坡、菲律賓都有據點。

劉明道（右）與表姊、台語歌手唐儷從小一起長大，感情非常好。（劉明道提供）

▲劉明道（右）與表姊、台語歌手唐儷從小一起長大，感情非常好。

這幾年疫情延燒，艋舺ㄟ雞排營收略減2成，但讓劉明道頭殼抱著燒的是雞瘟問題，「拿現金去搶都不一定搶得到肉，只能一直拜託，運費多了快1千萬元，都自己吸收，真的是踏進這行業以來遇過最嚴重的一次。」雞排漲網友罵，酸說「吃雞排成奢侈」，提到這事，劉明道無奈卻也學著看開，「我們現在還沒醃置的雞胸1片就45元，不漲真的不行。」

艋舺ㄟ雞排近年積極開拓海外市場，包括加拿大、英國、新加坡、馬來西亞、菲律賓都有據點。（翻攝艋舺ㄟ雞排臉書）

▲艋舺ㄟ雞排近年積極開拓海外市場，包括加拿大、英國、新加坡、馬來西亞、菲律賓都有據點。

創立8年，艋舺ㄟ雞排幾經波折，股東決定固守原有事業退股，藝人代言結束，劉明道依舊努力讓雞排走出台灣。靠著最接地氣的國民美食，劉明道從「兄弟」翻身餐飲大亨，也讓雞排不再只是local美食，走出台灣，前進世界。

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