快訊／連5降！本土+23893、增54死　40多歲男「解黑便」確診當日亡

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土疫情連5天下降！中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增23,893例本土個案及347例境外移入；另確診個案中新增54例死亡。死亡個案最年輕有3名僅40多歲，其中一名男性本身有肝硬化病史，解黑便3~4天且出現呼吸道症狀於2月3日至急診並確診，當天就病況惡化死亡。

指揮中心表示，今日新增之23,893例本土病例，比上周同日減少約24.2%。個案分布為新北市(4,619例)，臺中市(2,879例)，高雄市(2,841例)，桃園市(2,739例)，臺北市(2,243例)，臺南市(1,890例)，彰化縣(1,126例)，新竹縣(754例)，屏東縣(675例)，新竹市(598例)，苗栗縣(569例)，基隆市(510例)，宜蘭縣(502例)，雲林縣(478例)，南投縣(410例)，花蓮縣(297例)，嘉義縣(292例)，嘉義市(203例)，臺東縣(136例)，金門縣(63例)，澎湖縣(60例)，連江縣(9例)。

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▲指揮中心2/8公布新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增54例本土病例死亡個案，為34例男性、20例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、50例具慢性病史、38例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月24日至今(2023)年2月3日，死亡日期介於今年1月20日至2月4日。

指揮中心說明，今日新增347例境外移入個案中，為146例男性、201例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於今年1月8日至2月7日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲指揮中心2/8公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）