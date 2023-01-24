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大陸 大陸焦點 特派現場

陸電動車主困在冬天裡　續航里程腰斬難改善：突然就掉電

▲▼ 冬天電動車充電 。（圖／時代財經）

▲北京市通州區的一處公共充電站 。（圖／時代財經）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸不少電動車車主近期面臨「電池續航縮水」的困擾，而罪魁禍首是寒冷的天氣。吉林長春一名車主表示，氣溫已經在零下15攝氏度了，電動車容易突然掉電，有拋錨的風險，滿電的狀態也只能行駛不少300公里，而官方續航能達到600公里。

據《時代財經》報導，長春一名2021款比亞迪秦PLUS EV車主劉鎮（以下均為化名）表示，自今年入冬以來，他的車輛續航里程直線下滑，由於自己開車也需要空調制熱和座椅加熱，耗電量比春秋季節高出不少，「入冬之前每百公里耗電12.8kWh，現在每百公里需要21.3kWh電量。」

同在東北地區的李楠也感同身受，他在黑龍江哈爾濱駕駛了一輛特斯拉Model 3後輪驅動版，然而冬天滿電行駛里程大約是標稱續航的6折左右。

對此，業內人士表示，溫度對新能源汽車鋰電池的活性和容量有直接影響，溫度越低，鋰電池內部化學物質活性越低、電池容量越小，同時電池內部電阻增大，從而使車輛續航能力下降，充電速率也會受到影響。

儘管近兩年來，不少車企為提高電動汽車電池的冬季性能，已應用了熱泵（heat pump）管理、PTC加熱等方式維持電池活躍溫度，但其本質仍是消耗電量提高溫度，並未根本解決電動汽車冬季續航縮水的問題。

特斯拉表示，他們為了提高車輛冬季續航和充電性能，為電池配備了熱泵系統以及快速充電技術，在一定程度上有利於改善車輛低溫使用狀況。北京現代工作人員則回應稱，「電動汽車冬天縮水是通病，暫無有效改善方法」。

事實上，汽車行業為提高新能源汽車補能效率，發展出了兩大主要路徑，即換電模式和高壓快充技術，前者的代表企業有蔚來、飛凡汽車等，後者則有保時捷、小鵬汽車等。以終端市場來看，當下已有不少新能源汽車車主開始使用換電服務。

中國科學院歐陽明高院士曾多次表示，解決電動汽車充電難題需要更大功率的快充技術，行業需要推進電動汽車採用800V甚至更高的電壓平台架構。

此外，政策層面，大陸官方也在大力推動高壓快充技術的應用。《交通運輸部關於推動交通運輸領域新型基礎建設的指導意見》指出，要在高速公路服務區建設超級快充、大功率充電汽車充電設施。

另有業界人士認為，現階段改善大陸北方地區冬季充電問題的最直接辦法，仍是完善公共場合充電設施佈局、提高充電樁規模。

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