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機車擦撞180度倒頭栽！路口「立杯」旁人全看傻：快去買彩卷

▲台中東勢區豐勢路與第一橫街口16日下午發生一起離奇車禍。（圖／翻攝自Google maps街景圖）

▲台中東勢區豐勢路與第一橫街口16日下午發生一起離奇車禍。（圖／翻攝自Google maps街景圖）

記者閔文昱／綜合報導

這是怎麼撞的？台中市東勢區豐勢路16日下午發生一起離奇車禍，一輛機車與汽車發生擦撞後，機車竟直接180度「倒立」在馬路中央，彷彿是有人擲出立杯一般，罕見畫面引發路人圍觀。據了解，事故造成機車騎士輕微擦傷，汽車駕駛則無受傷，經酒測雙方均無酒駕，詳細肇事原因還有待警方進一步調查釐清。

警方表示，65歲張姓男子16日下午4點21分開車沿豐勢路往第二橫街到三民街方向行駛，行經豐勢路與第一橫街口時，不慎與騎乘機車的20歲黃姓男子發生碰撞，造成黃男擦挫傷，機車更是當場「倒栽蔥」矗立在馬路當中。

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▲機車在路口中「倒頭栽」，引發路人圍觀。（圖／翻攝自Facebook／台中小鎮─東勢山城大小事）

▲機車在路口中「倒頭栽」，引發路人圍觀。（圖／翻攝自Facebook／台中小鎮─東勢山城大小事）

警方獲報後趕抵現場，並對雙方進行酒測，酒測值皆為0，黃男事後自行就醫，詳細肇事原因及相關責任，正由警方調查中。

畫面在網路曝光後，不少網友也紛紛笑稱，「這個特技真厲害」、「聽過立蛋，立西瓜，第一次看到立機車」、「有想過後照鏡的感受嗎」、「車車有練過」、「騎到一半突然想放電影？」、「一出門就想頭轉」、「看起來好像倒頭栽的蝙蝠俠」、「地板動作」、「快去買彩卷」、「端午節還沒到啊」。

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