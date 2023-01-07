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燃燒速度迅速猛烈　外牆堆積雜物燒毀鐵皮倉庫　

▲不論室內或室外堆積大量可燃雜物、廢棄物或回收原料，都會增加火災發生的風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲不論室內或室外堆積大量可燃雜物、廢棄物或回收原料，都會增加火災發生的風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

不論室內或室外堆積大量可燃雜物、廢棄物或回收原料，都會增加火災發生的風險，堆積大量可燃雜物、廢棄物或原料之場所，一旦發生火災，其燃燒速度之迅速及火勢猛烈之程度是相當驚人的。

▲不論室內或室外堆積大量可燃雜物、廢棄物或回收原料，都會增加火災發生的風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局指出，數日前中午，於台南市西港區發生鐵皮倉庫火災，消防局指揮中心受理報案稱，鐵皮倉庫發生火災，已竄出火舌，緊鄰建築物…等語，119立即派遣6個消防分隊前往搶救，到達時鐵皮倉庫內部有熊熊火光，並竄出灰黑色濃煙，指揮官立即指揮部署水線進行滅火搶救，經過一段時間滅火搶救，火勢順利撲滅，並未延燒鄰屋，亦無人員受傷。

消防局火災調查後，發現是鐵皮倉庫外牆堆放許多雜物、木頭及乾落葉等，因故遭掉落微小火源熱蓄積產生明火後引燃，並伴隨著風勢往鐵皮倉庫內部迅速竄燒，造成鐵皮倉庫燒毀。

▲不論室內或室外堆積大量可燃雜物、廢棄物或回收原料，都會增加火災發生的風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局提供以下之4項原則提供防範參考：1、加強用火管理：菸蒂等微小火源，常遭疏忽，廠區或倉儲等場所以「禁菸」為最佳，此外，可固定「吸菸區」加強管理並確實熄滅菸蒂。2、電氣火災之預防：以用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不常插、電器旁不放物品及沒安全標章的電器不使用之｢5不1沒有｣原則來防範電氣火災。3、易燃品「自然發火」之預防：回收物或囤積、再製品等，應依照各類易燃品之物質安全資料表(SDS)來進行安全儲存及處理，以防範自然發火造成火災。4、雷擊火災之預防：此類火災案件相對於上述案例較為少見，亦可透過設置避雷設備來儘量防範雷擊火災。

市長黃偉哲提醒工廠或倉庫等管理權人，對於原料或貨品應儲存於合法建築物內，勿儲存於違法之簡易鐵皮建築物內，特別是不要大量儲存，建議分散儲存於較小面積之防火區劃空間內，以避免大規模火災之發生。

消防局李明峯局長提醒工廠、倉庫或住宅，請勿於室內或室外堆積大量雜物或大量原料，工廠及倉庫請依規定檢討設置消防安全設備及設置防火管理人，執行防火管理有關事項，以防範火災發生。

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