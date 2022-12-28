「3縣市」小內閣女性比例墊底！婦團酸桃園：何不成立「父幼局」

▲桃園市長張善政市府小內閣，遭婦團批女性比例「退步最多」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者林育綾／台北報導

新任縣市首長在12月25日宣誓就任，婦女新知基金會統計新任小內閣性別比例，同時比較新舊任變化，發現女性比例上升最多為台中市；而宜蘭縣、台北市、桃園市的比例是全台墊底，其中桃園市退步最多，提出「婦幼局」的政見也被婦女新知基金會酸，「何不設立『父幼局』來推動父親育兒？」

婦女新知基金會統計，澎湖縣政府小內閣女性比例為21縣市中最高，達38.89%；高雄市政府與連江縣政府並居第二，女性局處首長皆佔37.5%。不過整體都沒有達到4成比例，顯示台灣女性的地方參政權仍有很大的改進空間。

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▲台中市長盧秀燕連任後，小內閣女性比例上升最多。（圖／記者游瓊華攝）

另新北市政府、屏東縣政府、嘉義縣政府及苗栗縣政府，小內閣女性比例皆有達3分之1。其中台中市長盧秀燕連任後，小內閣女性比例上升最多，自選前17.24%，提升至選後27.59%，共增加了3名女性局處首長，但仍未達到3分之1。



儘管整體來說，全國縣市女性局處首長比例些微上升，但婦團表示，有3個縣市令人失望，包括宜蘭縣政府、台北市政府、 桃園市政府。其中宜蘭縣選前女性局處首長僅佔4.76%，在21名局處首長中，只有主計處長為女性首長；而林姿妙連任後小內閣未變動，因此女性比例仍佔最後一名。

而倒數第二名的台北市政府，婦團批是資源最豐厚的首都，求才條件理應更好，但蔣萬安上任後，小內閣女性比例僅16.1%，佔比與舊任市長柯文哲一樣低，在六都中敬陪末座；更批蔣萬安違背選前承諾小內閣任一性別不低於1/3，只把性平當作口號。

▲蔣萬安上任後，小內閣女性比例僅16.1%，佔比與舊任市長柯文哲一樣低，在六都中敬陪末座。（圖／記者李毓康攝）



另桃園市長張善政的小內閣女性比例，與舊任桃園市府相比「退步最多」，從37.25%降至18.75%，降幅達18.5%，落至倒數第三名，是所有縣市小內閣中女性比例唯一倒退的，其餘縣市小內閣女性比例多數微幅提升，或維持不變。

除了小內閣女性比例跌幅驚人之外，婦女新知也指出，張善政競選時提出「婦幼局」的政見，明顯毫無性別意識，大開時代倒車，違反各國政府呼籲「父親共同育兒」的國際潮流及性別趨勢，過往婦女運動花了非常多力氣，在政府治理上將「婦」與「幼」分開，畢竟照顧及保障幼兒的權益，並非只是女人的責任，同時也是男人、政府與社會的公共責任。

婦女新知直批，試問未來桃園市若成立「婦幼局」，業務包不包括促進男性或父親參與照顧、增加公共托育、支持女性持續就業、推動性別平等？何不成立「父幼局」更符合需求？

▲桃園市長張善政小內閣女性比例跌幅最高，婦團更批成立「婦幼局」想法是性別意識開倒車。（圖／記者沈繼昌翻攝）



婦女新知基金會表示，在選前11月時召開記者會，就呼籲各縣市首長候選人承諾，未來若當選應致力發掘、任用多元背景的人才，組成權力分配平衡的地方小內閣，其中女性一級首長比例應以達到40%為目標；可惜目前仍沒有任何一個新就任的地方政府小內閣，起用的女性局處首長佔比超過40%，只有澎湖縣「非常接近」。

基金會強調，儘管論及提攜多元參政人才，主政者往往回以「用人唯才，不看性別」；但事實上女性參政人才或多元背景的人才不是沒有，而是不容易被出身背景單一的掌權者重視，若以「用人唯才」來「解釋」小內閣女性成員比例低的情況，只是承認自己只看見男性即人才，看不見女性或多元背景出身的人才而已。



她們呼籲主政者積極發掘來自不同身份背景的人才，以女性局處首長佔比達4成為目標，多元的觀點長期而言，有利於地方永續發展、平衡權力分配，同時也拓展更多女性、多元性傾向與性別認同、不同族群、不同階級背景者的參政管道，提攜多元背景的參政人才。