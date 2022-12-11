情侶機車雙載車禍！女友側坐仰摔　秒被聯結車輾過「臟器外露」亡

記者陳韻如／台南報導

台南市安平區一名石姓男子與曾姓女子騎機車雙載，行經中華西路二段時，為了閃避違停路邊的車輛，而不慎與後方聯結車發生擦撞，而由於曾女當時側坐，發生車禍後她跌落機車，當場被聯結車輾斃。法官審理後，依過失致死罪嫌判騎車的石男6個月徒刑，得易科罰金。緩刑2年。

這起事故發生在2020年4月2日下午12時42分，石男騎車載著曾姓女友外出，於此同時，有兩輛轎車違停在路邊，並占用機慢車道，另輛轎車為了閃避違停車輛，於是打燈準備左切，恰巧當時石男騎車經過，同樣為了閃避前車而向左偏移，卻忽略了後方疾駛而來的聯結車，當場與聯結車發生擦撞。

▲石姓男子騎機車與聯結車發生擦撞，機車後座32歲曾姓女子慘遭聯結車輾斃。（圖／記者林悅翻攝）

由於曾女當時雙腳朝右側坐在機車後座，而事故發生當下，曾女向後傾倒，當場被聯結車輾過，臟器外露慘死。

石男事後遭檢方依過失致死罪嫌起訴，法官審理時認為，依照現行法規，後座乘客不得側坐，但石男卻任由曾女側坐，才導致車禍發生當下，曾女無法保持平衡而向後傾倒，因而遭到輾斃。

另外，事發當時天候狀況良好，並無不能注意情事，但石男卻疏未注意後方來車狀況，就直接左切，才因此遭到後方聯結車碰撞，進而釀成悲劇，法官最終將石男判刑6個月，得易科罰金。緩刑兩年。全案可上訴。