施工前後落實生態友善機制　南投林管處保育治理工程獲金質獎

▲台灣白甲魚使用魚道上溯的情形。（圖／南投林區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

南投林區管理處長期以達成治理復育及永續經營為目標，並秉持工程安全、景觀與生態並重精神，辦理治山防洪工程，其「110年度阿里山事業區第107林班保育治理工程」獲得行政院工程會辦理「第22屆金質獎」評鑑，水利類第4級「優等獎」。

南投林管處表示，「110年度阿里山事業區第107林班保育治理工程」運用GRC工法對原有構造物延壽補強及加強植生，同時營造縱橫向通道擴大魚類、兩爬類及哺乳類等活動空間，兼具生態保育、融合當地景觀及河岸治理之功能。

▲「110年度阿里山事業區第107林班保育治理工程」創造連瀑美景。（圖／南投林區管理處提供）

林管處說明，加走寮溪地區棲地環境良好，野生動物豐富且有利用加走寮溪流活動之需要，因此在施工前、中、後辦理工程全生命週期生態調查，以確認工程生態友善機制及設施符合現地生態需求；調查結果顯示，陸域部分使用各友善措施之物種包含台灣野山羊、食蟹獴、台灣山羌、黃鼠狼、台灣獼猴及藍腹鷴，顯示工程設置友善措施之實用性。

▲▼在工區動物通道拍攝到的藍腹鷳、台灣野山羊。（圖／南投林區管理處提供）

此外，加走寮溪上游魚類共記錄3種，以台灣白甲魚為優勢，其有沿溪上溯之習性及需要，工程因而將橫跨溪流之固床工予以低矮化（水面高差小於30公分），並於攔水堰（高低差為150公分）旁設置引水渠道兼魚道使用；藉由不同水深配置，於魚道內營造多樣水域棲地類型，使魚類順利上溯至上游深潭中，進行棲地間移動，工程完工後也進行多次水下攝影，可見下游入口、引水設施中段及上游出口皆有台灣白甲魚活動。