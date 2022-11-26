全台各地投票所技術性阻撓？　網爆「不主動給公投票」：有問才有

▲26日投票日登場。（圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

九合一大選及憲法修正案公民複決（18歲公民權）於26日登場，但全台各地卻陸續爆出選務人員不給修憲複決公投票，包括台北市、台中市、嘉義縣、高雄市等地，都有民眾表示少拿到一張票，更稱現場有人說，「有問才有票」。

有台北市內湖的民眾在臉書指出，自己領完票發現沒有公投票，反問選務人員票呢？對方卻說要問了才會給，她當下立即反應公投應為公民的義務，另一位選務人員才過來説因為有人不投公投；他也觀察到有的選務人員會主動詢問要不要領公投票，但對方為長者，搞不太懂，所以就沒領。

台中市各地有民眾透露，公投票都要主動問才給，有民代接獲檢舉，並與選務單位查證。

在嘉義縣的民眾則說，自己蓋完票發現少拿公投票，雖有反映但整個投票所沒人理他；另外一位民眾表示，聽到選務人員說，「公投票可領可不領」；不過也有其他嘉義縣民眾表示，自己並沒有遇到相關狀況。

而在高雄市，有小港民眾表示，選務人員不主動給公投票，還說是因為選務不能主動提醒民眾，讓他質疑不是應該要直接全給嗎？

▲民眾認為選務作業有瑕疵。（圖／翻攝臉書）



18歲公民權旨在「下修選舉權門檻」。根據《憲法》第130條提及，年滿20歲者有選舉權，年滿23歲有被選舉權。此次修憲複決，是希望透過增訂憲法增修條文第一條之一，使年滿18歲的公民可依法擁有選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票的權利，為我國憲政史上的第一次修憲複決交付公民投票。根據中選會說明，每位選民除了自己選區的地方公職人員選票外，都應拿到1張「18歲公民權」修憲案複決公投票。