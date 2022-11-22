喝不夠騎車外出補貨　遇盤查跑給警察追！逾期居留移工慘了

▲范姓男子（左）酒測值超標。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

岡山警分局彌陀分駐所員警20日晚間7時許，巡邏經過彌陀區南寮路時，發現一台機車一看到警車就刻意閃避，行跡可疑，上前將他攔下後，發現騎車的越南籍的范姓男子（36歲）渾身散發酒氣，經實施酒測，酒測值高達0.85毫克，范男一見到酒測數值，轉身拔腿就跑，員警立即上前追捕，跑了100公尺順利將他壓制逮捕，警方調查發現，范男居然還是逾期居留，訊後將他移送歸案。

▲范姓男子（右）被查出逾期居留。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查，范姓男子原本先在住處飲酒，酒喝完後覺得不過癮，便騎車到雜貨店補買啤酒，才剛買好「四手」啤酒返家途中，遇上眼尖的巡邏員警，因當時范男已有飲酒，並害怕逾期居留的身分曝光，看到警察便下意識閃躲，因此遭到警方鎖定攔查。

▲范男（中）企圖逃逸仍被逮捕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

當范男得知自己的酒測數值，深怕面對司法刑責，便馬上轉身狂奔，展開警匪追逐，最終范嫌跑了不過百米，體力不支慘跌土堆中，遭警逮捕上銬。

全案警詢後依違反公共危險罪嫌，將范嫌移請臺灣橋頭地檢署偵辦；另違反入出國及移民法部分，將一併解送移民署南區事務大隊高雄市專勤隊歸案。

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