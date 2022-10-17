老鼠鑽進販賣機　自行拆開包裝「爽爽享用美食」

記者蔡紹堅／綜合報導

河南鄭州一名男學生日前在宿舍的販賣機買東西，驚見裡面竟然有一隻老鼠，拆開了零食的包裝，正津津有味地享用。

▼老鼠鑽進販賣機，爽吃零食。（圖／翻攝微博）



男學生提到，當天他覺得肚子很餓，想下樓買個泡麵吃，沒想到竟然看見一隻老鼠在販賣機裡面，自行拆開了零食的包裝，正津津有味地在享用美食。

男學生說，很快大家都跑過來圍觀，起初老鼠還照樣吃著零食，但見人越來越多，就跑了，真的很奇怪，不知道老師到底怎麼進去的，「可以肯定的是，大家暫時不會想買販賣機的食物了。」