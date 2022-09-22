做了90%笑出來！瑜伽「獅子式」跪坐伸舌頭　網傻：好像在哪看過

記者鄒鎮宇／綜合報導

受到疫情影響，許多人減少到健身房的頻率，轉為在家運動居多，但在家可以做的運動其實除了肌力訓練之外就沒有太多選擇，這時瑜伽就是一個很好的選擇。對此，台灣瑜珈推廣協會日前推廣「獅子式（Simhasana）」時，因姿勢及動作太過鮮為人知，讓網友一時不知道是真是假。

台灣瑜珈推廣協會日前分享，瑜珈姿勢「獅子式」式在瑜伽課堂上並不常見，因為做這個動作90%的人都會笑，雖然這個體式看起來充滿喜感，「經常練習，可以疏解壓力，面部肌膚會更有彈性，講話會更清晰，建議口吃者多加練習。」

一個超容易笑的瑜伽體式，但是對口臭口吃者有功效！ 森林之王的能量 瑜伽“獅子式”Simhasana Simha的意思是獅子，這個體式是獻給NaraSimha，既毗溼奴的人獅化身的。 這個體式在瑜伽課堂上並不常見，因為做這個動作，90... [廣告]請繼續往下閱讀... 台灣瑜珈推廣協會發佈於 2022年9月14日 星期三

台灣瑜珈推廣協會指出，平時我們對舌頭的關注比較少，但是仔細關注自己的舌頭，會發現它一直處於緊張狀態。所以放鬆自己的舌頭，就會發現大腦也可以比較快放鬆下來。

網友看完紛紛留言，「認真？？？」「我們今天用太多網路了」、「看看網路對我做了什麼」、「報名瑜伽課了吧」、「我也來勤奮練習瑜伽好了」、「常看這招，但不是在瑜珈片裡」、「查了一下 YT，還真的有這樣的瑜珈」、「這表情我都是在別的地方看到」、「確定不是模仿阿嘿顏？」「啊嘿顏瑜珈？！」

據了解，網友提到的「阿嘿顏」，大都出現在日本的成人遊戲、漫畫或動畫中，刻意用浮誇、滑稽的方式表現雙眼反白、吐舌頭等，代替主角失神或精神狀態恍惚。

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