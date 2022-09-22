　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

做了90%笑出來！瑜伽「獅子式」跪坐伸舌頭　網傻：好像在哪看過

記者鄒鎮宇／綜合報導

受到疫情影響，許多人減少到健身房的頻率，轉為在家運動居多，但在家可以做的運動其實除了肌力訓練之外就沒有太多選擇，這時瑜伽就是一個很好的選擇。對此，台灣瑜珈推廣協會日前推廣「獅子式（Simhasana）」時，因姿勢及動作太過鮮為人知，讓網友一時不知道是真是假。

台灣瑜珈推廣協會日前分享，瑜珈姿勢「獅子式」式在瑜伽課堂上並不常見，因為做這個動作90%的人都會笑，雖然這個體式看起來充滿喜感，「經常練習，可以疏解壓力，面部肌膚會更有彈性，講話會更清晰，建議口吃者多加練習。」

一個超容易笑的瑜伽體式，但是對口臭口吃者有功效！ 森林之王的能量 瑜伽“獅子式”Simhasana Simha的意思是獅子，這個體式是獻給NaraSimha，既毗溼奴的人獅化身的。 這個體式在瑜伽課堂上並不常見，因為做這個動作，90...

[廣告]請繼續往下閱讀...
台灣瑜珈推廣協會發佈於 2022年9月14日 星期三

台灣瑜珈推廣協會指出，平時我們對舌頭的關注比較少，但是仔細關注自己的舌頭，會發現它一直處於緊張狀態。所以放鬆自己的舌頭，就會發現大腦也可以比較快放鬆下來。

網友看完紛紛留言，「認真？？？」「我們今天用太多網路了」、「看看網路對我做了什麼」、「報名瑜伽課了吧」、「我也來勤奮練習瑜伽好了」、「常看這招，但不是在瑜珈片裡」、「查了一下 YT，還真的有這樣的瑜珈」、「這表情我都是在別的地方看到」、「確定不是模仿阿嘿顏？」「啊嘿顏瑜珈？！」

據了解，網友提到的「阿嘿顏」，大都出現在日本的成人遊戲、漫畫或動畫中，刻意用浮誇、滑稽的方式表現雙眼反白、吐舌頭等，代替主角失神或精神狀態恍惚。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►太划算！金盞花葉黃素8盒竟然才1588元　護眼必備快囤貨

ET快訊
許仁杰再被爆「整夜傳訊謝京穎」　羞辱產後憂鬱老婆
Sandy懷孕「早有端倪」！　公開現身1舉動露餡
「台灣之光」網美口罩爆紅！竟是北醫教授發明　1原因棄專利
Sandy懷孕5個月！吳宗憲發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

做了90%笑出來！瑜伽「獅子式」跪坐伸舌頭　網傻：好像在哪看過

新竹雞排「1片賣95」！在地人嚇壞：開幕才60元　店家出面喊冤

學生騎腳踏車「上人行道」！他痛罵：真的夠白目　慘遭網友砲翻

「台灣之光」網美魚型口罩爆紅！竟是北醫教授發明　1原因棄專利

國考榜首在嘉藥　藥師一階葉鴻掄元

地震鐵路中斷　民航局增開「北東加班機」2業者4天開放720座位

新北50多歲女打AZ死亡！血栓併血小板低下　獲最高額救濟金600萬

快訊／廖老大拋震撼彈「退出直播圈」！影片吐心聲：我為台灣做很多事

一陣子沒壞壞！他LINE女友「要電愛嗎」　下秒看到收訊人慘了

校園單日+6986「連3天增加逾6千例」　確診總數超過55萬

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

彰化和美小兄妹癌父病逝　死前遺願：別讓社會局帶走

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

小禎暖陪佩甄「她不缺錢」　要的是關心..笑虧她：就是癢啦XD

昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課

台南南二監迎接假釋大哥　黑衣人包圍嗆警狂按喇叭

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

做了90%笑出來！瑜伽「獅子式」跪坐伸舌頭　網傻：好像在哪看過

新竹雞排「1片賣95」！在地人嚇壞：開幕才60元　店家出面喊冤

學生騎腳踏車「上人行道」！他痛罵：真的夠白目　慘遭網友砲翻

「台灣之光」網美魚型口罩爆紅！竟是北醫教授發明　1原因棄專利

國考榜首在嘉藥　藥師一階葉鴻掄元

地震鐵路中斷　民航局增開「北東加班機」2業者4天開放720座位

新北50多歲女打AZ死亡！血栓併血小板低下　獲最高額救濟金600萬

快訊／廖老大拋震撼彈「退出直播圈」！影片吐心聲：我為台灣做很多事

一陣子沒壞壞！他LINE女友「要電愛嗎」　下秒看到收訊人慘了

校園單日+6986「連3天增加逾6千例」　確診總數超過55萬

「你敢點歌我就彈」鋼琴面具男神曲彈出　正妹表情出賣秒戀愛

桃園市議員陳萬得批　升格後平鎮農業預算不增反減？

桃園統領週年慶超強回饋hen有感　食在有禮享7折

邊坡時有落石「北橫公路」台7線49.8K　管制通行至9／28

陸沿海「航班大面積取消」1晚取消至少1228班次　真相曝光

桃園航空城搬遷戶批補助不公！　賴香伶：通膨差價政府應負責

棄職籃夢想續留台銀　陳侑昫：打什麼就像什麼

潘武雄引退形象視覺公布　紀念公仔開放預購

澳洲海岸驚現「一整排鯨屍」！230頭領航鯨離奇擱淺　半數已死亡

怪物狀元準備爆發！　訓練師曝特訓重點：他現在比過去更出色

求女友原諒當街揍自己　下秒擁吻和好路人嚇壞

生活熱門新聞

論文風波一鬧　PTT驚：高虹安強到跟鬼一樣

廖老大拋震撼彈　退出直播圈

日韓網美口罩來自台灣！北醫大副教授花2年發明

豪乳網紅舊手機賣34萬元！　萬筆火辣影像全沒刪

新竹雞排「1片賣95」貴爆　店家出面喊冤

中華大學「聲明1行字」有意思！網細看傻了

花200元「看完高虹安台大論文」　四叉貓給8字評論

學生騎腳踏車上人行道遭公審　網友罵翻

小五童作業獲「類甲上」　網曝1點用心

廖老大飲料店員工嘴秋　白沙屯媽直接繞走

工人整隻手被機器扯下　手術11hrs救回斷臂

高虹安論文多猛？「被引用4000次」等級曝

高虹安「諷中華大學夜間部」原話曝光！風向秒轉

雨彈連轟3天　北東等3區雨最猛

更多熱門

相關新聞

自拍超難動作　貓入鏡目光全吸走

自拍超難動作　貓入鏡目光全吸走

這動作是人類的極限，對貓來說只是平凡的日常！花蓮飼主皮蛋媽媽趁著颱風天關在家裡做運動，結果好不容易做出一個超難的瑜珈動作「倒立」，正開心自拍留影時，驚見3歲小屁貓「皮蛋」超搶鏡，竟然也做出下犬式動作，當場把她的目光全吸走。網友看完照片一致笑說「抱歉，我只看到貓」，媽媽整個氣炸。

做瑜珈冒出陪練柴同步拉筋　網萌翻

做瑜珈冒出陪練柴同步拉筋　網萌翻

哥苦練青蛙趴！冒出「黑白蛙」踢館

哥苦練青蛙趴！冒出「黑白蛙」踢館

瑜珈女網紅最後身影曝光 男友刷卡進大樓6分鐘後兩人並肩離開

瑜珈女網紅最後身影曝光 男友刷卡進大樓6分鐘後兩人並肩離開

台東《日出海洋 晨曦瑜珈》喚醒心靈療癒力

台東《日出海洋 晨曦瑜珈》喚醒心靈療癒力

關鍵字：

瑜珈獅子式台灣瑜珈推廣協會

讀者迴響

熱門新聞

嫩妹網購雨傘節遭咬慘死！母怒告獲賠146萬

即／士林官邸旁驚傳槍手搶300萬

即／和妻吵架　男跳下國道高架橋

許仁杰再被爆「整夜傳訊謝京穎」　羞辱產後憂鬱老婆

網驚：射完「2寶特瓶精液」就沒了！醫一算秒愣　真相曝

快訊／Sandy宣布懷孕！認已超過3個月

論文風波一鬧　PTT驚：高虹安強到跟鬼一樣

林襄疑似「上空裸照」又遭網流出

廖老大拋震撼彈　退出直播圈

Sandy懷孕「1週前早有端倪」！

震不停「台灣住哪裡最安全」　全場激推1縣市

日韓網美口罩來自台灣！北醫大副教授花2年發明

謝京穎：仁杰哥並沒有進入我家！臉書「二度編輯」重申清白

豪乳網紅舊手機賣34萬元！　萬筆火辣影像全沒刪

吳姍儒懷孕5個月！吳宗憲曝喜悅

更多

最夯影音

更多
讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD
高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

彰化和美小兄妹癌父病逝　死前遺願：別讓社會局帶走

彰化和美小兄妹癌父病逝　死前遺願：別讓社會局帶走

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面