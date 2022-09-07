外甥女男友「在鄉下種水果」　親戚勸1句話讓網搖頭：以後會羨慕

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友日前在臉書PO文聲稱，妹妹的女兒也就是他的外甥女，和男友交往好幾年，對方家裡是在鄉下種水果的，但他希望外甥女可以有更好的「選擇」，不要以後為錢煩惱。沒想到文章公開之後，網友們的意見卻完全相反，並勸原PO不要歧視他人的職業，「我所認識務農的都是很有錢的」、「這種通常是土財主」、「文裡帶著歧視，不過以後可能只能羨慕」。

▲原PO認為，外甥女男友的老家是在種水果，希望她有機會能找到「更好」的對象。（示意圖／記者姜國輝攝，與本文當事人無關）

原PO在臉書「靠北婚姻2.0」的文章中提到，妹妹的女兒交了一個男友，兩人已經交往多年，對方平時不會刻意去談家裡的經濟狀況，但聽說好像是在鄉下務農種水果，再固定賣給大盤商，「當然希望女孩未來有更進一步的發展，若有機會能夠嫁得好，不要說嫁給有錢人，至少不要為了錢煩惱！但相信務農家庭一定都很單純，祝福幸福快樂就好囉！」

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不過，文章公開之後，網友們的意見卻與原PO相反，並紛紛留言反酸，「我所認識務農的都是很有錢的」、「這種通常是土財主」、「文裡帶著歧視，不過以後可能只能羨慕」；也有農家人妻反駁，「務農怎麼了嗎？我先生就是務農的，雖然旺季時很忙很辛苦，但平常時間很自由，我覺得非常棒！」

還有一名網友補充道，真的不要隨便小看他人，「務農的年薪少說百萬起跳，而且還是收現金不用繳稅，要能夠有好收成，不是只憑勞力，是要動腦筋的。說他們為什麼事情煩惱都有可能，說種水果的要為錢煩惱，真是要笑死人。至少想吃什麼，找塊邊角地，隨便種、隨便長，絕對餓不死，其他的都是可以收錢的，而且四周村裡還會互相贈送，比如西瓜盛產的時候，收不走的，就四處把西瓜送人吃。」