連日本人都關注！《新活水》復刊5週年　人類圖是顯示者：發球的人

▲文總《Fountain新活水》雙月刊復刊5週年特展。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

文化總會雜誌經歷過改版、停刊、復刊、再停刊、又復刊，直到2017年以《Fountain新活水》雙月刊復刊至今5週年，明（6）日起舉行特展，作家江鵝也分享，她查閱新活水復刊當天的日期，以人類圖角度來分析這本刊物是「顯示者」，也就是「發球的人」，還有堅定的意志作為動能，支持各種縝密的計畫。

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▲《Fountain新活水》被讚為「全台最敢的雜誌」。（圖／記者林育綾攝）

為慶祝《Fountain新活水》復刊5週年，文化總會1樓「城南空間NO.1」舉行「GIMME 5 摸聞讀撕愛：享用新活水的5種方式」特展。這本雜誌曾被讚為「全台最敢的雜誌」，專題報導過關於同婚、白色恐怖歷史、香港議題等，甚至也在日本引起關注，過去在疫情前還有日本人來台旅遊時，特地要買回家收藏。

▲為慶祝《Fountain新活水》復刊5週年，文化總會1樓「城南空間NO.1」舉行特展。（圖／文化總會提供）



作家江鵝也分享，自己參與過新活水其中幾篇文章，還特別用人類圖的角度來分析，她表示一開始只是出於好奇，沒想到發現有些意思。她詢問總編輯新活水復刊的確切日期，也就是2017年9月1日，以那天日期來查詢人類圖，在當天誕生的人或新開的店、事物，會形成當日的能量作用。

而新活水復刊當天的日期是「顯示者」的角色， 如果擬人來說它的特性是「發球的人」，不是接球的人，它的行動會帶給周圍接觸到它的人會受到影響，無論接觸的人是排斥或是一呼百諾，這股衝擊帶來的動能都會造成事情的開端。

此外還有一個使命關鍵字叫作「計畫」，可看出有堅定的意志作為情感動能，去支持各種縝密的計畫，想辦法維繫一個社群或大家庭，延續到明日，永續未來的繁榮。

▲作家江鵝以人類圖角度分析《Fountain新活水》雜誌。（圖／文化總會提供）



攝影師汪正翔也分享，自己和《Fountain新活水》合作以來，覺得最困難的是很多老師不願意被拍照，或是拍攝現場條件困難，再來就是很多老師的言談他佩服，讓他感嘆無法用照片呈現這些人物「心靈的深邃」，只能盡力捕捉片刻詮釋，自嘆這是攝影的不足。

直到有天遇到一位年輕人，告訴他非常喜歡新活水，他才領悟原來文化這件事並不是「擺在那大家就會發現」，還必須被研究、被組織、被形象化，當想到這些，想到那些老師們被他形象化成一張照片，或許是一個切點讓人能夠認識這些老師，才覺得自己對台灣的文化也有些貢獻。

▲文總秘書長李厚慶提到，相信紙本的觸感和踏實感，仍是文化傳遞非常重要的媒介。（圖／文化總會提供）

文總秘書長李厚慶表示，文總的刊物經歷過改版、停刊、復刊、再停刊、又復刊，在這個紙本已經不被看好的年代，他們依然認為紙本的觸感和踏實感，仍是文化傳遞非常重要的媒介；而雙月刊的出刊節奏，讓主題不用隨波逐流，得以好好圍繞台灣的文化，迄今創造出30個主題和關鍵字，再搭配上精緻的材質與印刷的設計，讓每一期都好像在傳遞著海闊天空的想法和創意。

▲▼文總《Fountain新活水》雙月刊5週年特展。（圖／記者林育綾攝）

此次「新活水特展」，除了呈現雜誌的關懷方向及美學觀點，也特別播映「編輯台時間」短片，讓民眾一窺雜誌幕後花絮，瞭解雜誌製作背後心路歷程；另外更特別設置DIY手作區，民眾可自行挑選單頁精華內容，放入本次特展贈送的「展區資料夾」，打造自己的新活水精選集。特展展期為9月6日～10月23日，每日上午10時至傍晚5時（中秋節當日/每週一休館）。

▲新活水特展展期為9月6日～10月23日。（圖／記者林育綾攝）