邪門歪道？狂人用「這招」吃布丁　網驚：是個狠角色

▲ 有網友近日分享自己從小到大的最愛布丁吃法（圖／翻攝自pixabay）。

網搜小組鄭文晴／綜合報導

現代人工作忙碌，在壓力大時總會想來點甜甜的小點心，讓自己鬱悶的心情得到緩解。有名網友就在網上po文分享，近日自己在超商看到布丁便買來解饞，沒想到卻下意識地在吃之前做出「一個舉動」，讓網友一個個直呼：「這什麼反人類行為！」

布丁的吃法百百種，但能被大眾接受的有幾種？日前有一名網友在網上表示，當天因為天氣炎熱，打算到超商吹冷氣避暑，順便買東西解解饞，一眼便看中布丁，覺得懷念直接買了回家。到家準備開吃前，她卻下意識地連包裝都沒拆「直接用花式搖爛」，除了用搖的，她也推薦使用湯匙把布丁攪和在一起，品嘗起來的口感會讓她特別愉悅。

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▲ 該名網友習慣在布丁開封前先搖爛，最後再開封品嘗。（圖／翻攝自DCARD）

不過，這種使布丁「面目全非」的吃法，總會被他人投以異樣眼光，該名網友更嘆說：「小時候爸媽甚至會制止攪拌布丁的行為。」可如今現在的她已是名23歲的成熟大人，再也不會在乎別人的想法，只想用自己最喜愛的方法吃布丁。最後她還特別加碼另一個布丁吃法：用吸管風味更佳！

▲該名網友又推薦另一個吃法，用吸管喝「布丁」別有風味！（圖／翻攝自DCARD）

網友看完後，認同者紛紛大讚「這樣真的很好吃」、「尤其是搖布丁的時候超解壓」、「一定要攪爛啊！開什麼玩笑」，但極大部分的網友則無法接受的表示，「這什麼反人類行為！」、「布丁：我做錯了什麼」、「布丁ㄉ尊嚴蕩然無存…」。總之不管如何，人人皆有自己吃布丁的習慣，只要吃得開心，都是最好的吃法。