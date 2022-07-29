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瘋狂放閃可能是「表演型人格」！戀愛就像「戲精」全是演給別人看

▲▼感情,兩性,情侶,相處,戀愛,情侶,牽手,交往。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲「表演型人格者」把親密關係當成了他表演的舞台，與其說在戀愛，不如說更像是「表演」。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫xframe）

文／ 段鑫星、李文文、趙亞平

摘自／寶瓶文化《如何擁抱一隻刺蝟：戀愛與婚姻中的人格識別、接納與付出

有一個「表演型人格」的戀人是一種什麼體驗呢？表演型人格者把親密關係當成了他表演的舞台，他所做的一切，更像是誇張的表演。

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他經由這種戲劇化的表現來吸引他人的關心。而對這段親密關係中的另一方來說，談戀愛就像是在配合他的演出。有時，另一方還要扮演一個反派角色，這十分辛苦。

一開始，你會被他猛烈的追求打動。他會頻繁地向你示愛，並說著只有偶像劇才有的告白情話。雖然你對他的奇怪方式略有反感，但是你會覺得他是愛你的。因為他會大方地向你示愛，他想讓全世界都知道他對你的愛。

胡蘭成在追求張愛玲時，就是如此。胡蘭成因為一篇小說對張愛玲心生愛慕，而見到張愛玲的照片後，他更覺得這是所有男子心中的「白月光」（出自〈紅玫瑰與白玫瑰〉小說）的樣子，於是他對張愛玲展開了追求。

他主動上門拜訪，被張愛玲拒絕後，他又開始寫信，並把信悄悄地塞進張愛玲家的門縫。與張愛玲第一次見面時，胡蘭成就談及對方的收入與身高，談起兩個人匹配與否的話題。

涉世未深的張愛玲覺得胡蘭成很唐突，但仍在胡蘭成的花言巧語中，對他產生好感。但是隨著相處的深入，你會發現，儘管他非常貼心，但是似乎哪裡不太對勁。

▲▼感情,兩性,情侶,相處,戀愛,情侶,牽手,交往。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲表演型人格會把你們的點滴公諸於世，放閃是為了讓人羨慕，藉此獲得自信。（圖／取自免費圖庫pexels）

他會把你們之間的一點一滴都公諸於眾，讓大家羨慕你們的愛情；在與朋友相處時，他經常聊關於你的內容，會談及想帶你去旅行，想帶你去吃你想吃的美食，想把自己的一切都給你；當你們一起參加聚會時，他會無微不至地照顧你，例如主動幫你夾菜，幫你拒絕你不喜歡的食物，甚至會因為你不經意的一句話而立刻行動。

周圍的所有人都覺得他非常愛你，只有你自己知道事情並不是這個樣子。他把你們相處的點滴放到朋友圈，但在此之前，他從未徵求過你的意見，也不在意你是不是介意；他和朋友聊關於你的事情，可是這些事情他從未和你聊過，甚至當你提起時，他也毫不在意；他幫你拒絕的，也僅僅是他認為你「不喜歡」的食物。

在你們的相處中，你會發現，他所做的一切看似與你有關，其實與你毫無關聯。他不懂你的心意，也從未在乎過你的心意，他只是在好好地扮演「模範戀人」這個角色。他一邊感動自己，一邊贏得大家的誇讚，而你卻要被迫承擔這一切，並配合他的表演。你需不需要、喜不喜歡對他而言，毫不重要。

我們在戀愛中都希望自己是對方的唯一，並希望對方能和自己一起為維持這段親密關係努力。但是與表演型人格者談戀愛的你卻發現，在這段感情中，專一僅僅是他對你的要求。如果他發現你與異性接觸，他不會問原因，而是會陷入自己的幻想中，然後不分場合地與你大吵大鬧，一味地埋怨你，讓所有人都以為是你做錯了。

這樣的他，讓你很傷心，而你卻又有苦說不出。但是他自己卻常常與其他異性曖昧不清，甚至還會向你炫耀自己是多麼受歡迎。當你無法忍受他的多情，並向他提出分手時，他會不斷地糾纏你，並向你們共同的朋友訴說自己是多麼愛你、多麼捨不得你。他為了你們的感情付出了多少努力，以及你多麼絕情。

他的精湛演技會讓所有人信以為真——大家覺得是你辜負了他，是你無理取鬧，是你不懂得珍惜。

與表演型人格者談戀愛是一件非常累的事情，你完全猜不到在什麼時間、什麼地點，他會開始一段什麼樣的沉浸式表演；你不清楚他的這場表演的目的是什麼，卻又不得不努力配合他；你明明感覺不到他的愛和付出，卻要承受外人「羨慕」的眼光。你生氣、憤怒，卻又無力辯解。

看著他多變的情緒、「戲精」式的表現，以及與他人的曖昧不清，你有時候會後悔愛上這樣一個人。

▲▼在愛情裡如同刺蝟，自戀型人格、表演型人格。（圖／寶瓶文化提供）

▲表演型人格常常只是在扮演「模範戀人」這個角色。（圖／寶瓶文化提供）

如何與表演型戀人相處？

切換場景

表演型人格者看上去熱情、活潑，但是他們的內心其實是很孤獨的。他們喜歡且擅長表現自己，會經由誇張的、甚至稍顯不當的表現來吸引外界的注意。情緒多變也是他們脆弱的表現。

經由進一步分析，我們會發現表演型人格者是非常可憐的，他之所以經由誇張的表現來獲取關心，是因為他在成長的過程中經常被忽略。所以，你如果真的愛上了表演型人格的他，就請給他成長的時間，用真誠和善意對待他，儘管這是一個非常辛苦的過程。那麼，如何讓這段親密關係變得更好呢？你不妨試試以下方法。

1、理解對方：戲劇化的行為是正常的表現

表演型人格者的舉止往往略顯誇張，但是他們並不認為自己是在「表演」，他們認為自己的行為是正常的。他們的行為之所以更具戲劇性，是因為在面對問題時，表演型人格者的情緒來得更加猛烈，並且他們希望經由這樣的方式來吸引對方的關心。

如果你愛上一個表演型人格的人，並想與他繼續交往下去，你首先要做的就是理解對方，理解他的戲劇化行為是他的人格類型使然。他不分場合地吵鬧，向他人炫耀與你相處的點滴，都是他獲得自信、避免沮喪的方式。因此，當他的表現過於誇張時，你與其對他生氣，不如選擇接受。

▲▼感情,兩性,情侶,相處,戀愛,情侶,牽手,交往。（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲身為「表演型人格」的戀人，不能嘲笑他的表演，還要尊重他的表演。（圖／Unsplash）

從旁觀者的角度來看，表演型人格者的行為通常比較可笑，戲劇化的言語與舉動可能會招來他人的嘲笑。而你作為他的戀人，是他最親密的人，看起來自信滿滿而內心脆弱的表演型人格者，往往非常在意身邊人的看法，因此你不能像其他人一樣嘲笑他的表現，也不可以以此開玩笑。

面對你的玩笑，他往往不清楚你是在調侃，還是在嘲笑。情緒比其他人激烈的他會非常激動，他會覺得你不理解、不關心他。他會經由極端的方式來獲取戀人的注意，例如痛哭流涕，甚至自殘或自殺。

2、給予舞台：尊重其表演

多變的情緒、「戲精」化的表現都是他獲取他人關心的方式，如果你嘗試阻止他的行為，他可能會礙於面子有所改變，但是並不會認真地思考自己的行為是否合理，甚至會在下次遇到同樣的情況時變本加厲。所以，在不傷害自己，也不傷害他人的情況下，你不妨給他一方舞台，允許他表演。

此外，表演型人格者很需要觀眾，需要他人的認可，而作為他的戀人，你是他最好的觀眾。所以，當你發現他又開始表演時，千萬別打斷他的「演出」，不要將他從幻想中強拉出來，而要站在觀眾的角度，配合他表演，呈現出他期待的反應。
當然，在這個過程中，你一定要拿捏尺度，不能對他的表演視而不見，更不能一味地讓他沉浸在表演帶來的滿足感中。

3、適度糾正：告訴他正確的做法

在與戀人相處時，你可以從相反的角度慢慢糾正對方的行為，對他偶爾表現出的正確行為給予讚賞與認可。當他表現出戲劇化的舉動時，你可以適度地配合，而當他的行為正常時，你可以表現出對他的欣賞。因為他所做的一切其實都是為了獲得他人的認可與關心，所以你可以經由這種方式，使表演型人格者慢慢放棄自己的戲劇化行為。

▲▼如何擁抱一隻刺蝟：戀愛與婚姻中的人格識別、接納與付出。（圖／寶瓶文化）

★本文摘自寶瓶文化出版《如何擁抱一隻刺蝟：戀愛與婚姻中的人格識別、接納與付出》，兩個相愛的人，就像兩隻刺蝟，既期待靠近彼此，又擔心互相傷害。人格是一面鏡子，我們選擇的戀人，反映了我們的需求，以及我們內心的恐懼。經由該書可以學習──在親密關係中，各種人格類型者會有什麼樣的表現和感受。他們的戀人會有什麼樣的表現和感受。他們為什麼會有這些表現？雙方應該做些什麼，讓愛情更甜蜜？

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