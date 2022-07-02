宜蘭張美阿嬤農場遭爆「虐待動物」！業者揭照片時間點：不實指控

記者閔文昱／綜合報導

宜蘭知名療癒系動物景點「張美阿嬤農場」近日遭網友指控，園區內動物的生活環境糟糕，且場地擁擠到動物沒有休息區和遮蔭區，許多動物身上甚至還有傷痕，懷疑該農場並沒有合法農場合格證，引發熱議。對此，業者駁斥，照片應是在4、5個月前所拍，當時梅花鹿正經歷換毛期，而水豚君則因有時會打鬧，難免有咬傷，絕非是有虐待的情形。

根據《東森新聞》報導，針對網友說法，張美阿嬤農場業者回應，園區內的群居動物有時會在發情期打鬧，其中嚙齒目的動物因牙齒較大顆，難免會割傷，但飼育員事後也會為受傷的動物噴上獸醫開的藥劑，加速傷口癒合。另外，根據網友的照片，當時梅花鹿正處於換毛期，推測對方應是在秋冬時來拍攝，不知爆料動機為何。

▲張美阿嬤農場。（圖／記者閔文昱攝）

業者指出，農場內分成2大區，大小各有300坪，也各自配有約6名飼養員，並非像網友所說的「場地擁擠」、「照料不周」，並強調絕無虐待動物，全盤否認網友不實指控。

至於網友質疑張美阿嬤農場沒有合法農場合格證部份，宜縣農業處表示，占地1公頃以下之一般農場先前並無法可管，因此已在今年初修改法規，6月10日已正式通知縣內符合需申請動物展演型態之業者須於3個月提出申請合法，否則將依動保法處分，而目前張美阿嬤農場已經提出申請並審核中。

▲網友指控，許多動物傷痕累累，且沒有適合的休息區域。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

事實上，張美阿嬤農場遭控虐待動物一事在網路掀起討論後，就有一名員工出面澄清，農場裡的每一隻動物都是他們的心肝寶貝，不論是環境或是飲食及員工們的專業程度，都是老闆要求細心再細心的，「農場裡有許多同事也有在其他農場或是更大型的動物觀光企業待過，也都說我們農場裡對待動物們比那些大企業友善的多了」，希望同業保持良好的良性競爭循環，不要有這樣的惡劣競爭環境。

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