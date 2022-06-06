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惡意App讓手機帳單變貴！調查：16.5萬人險中招

▲研究人員說，這種新的惡意軟件非常強大，所以一般的防病毒應用程序無法防禦。（圖／取自免費圖庫Flickr）

▲惡意軟體透過發送付費訊息等方式竊取資金。（圖／取自免費圖庫Flickr）

記者陳俐穎／綜合報導

根據防毒軟體Avast發布的報告指出，有惡意軟體透過發送付費短訊和撥打付費電話號碼偷偷從世界各地的受害者那裡竊取資金，包括俄羅斯、巴西、阿根廷、土耳其、烏克蘭、美國、法國和西班牙等。

通常這個惡意軟體會出現在遊戲、成人內容或免費影片網站的廣告中，偽裝成其他遊戲、影片或成人內容。一旦安裝，惡意軟件就會隱藏起來，受害者幾乎不可能發現電話帳單變貴的原因。如果用戶未發現被侵害，可能產生每週 7 美元或每年 336 美元的額外電話費用。

Avast表示，在過去一年，發現超過 165,000 名 Avast 用戶免受 SMSFactory 的侵害，其中數量最多的是俄羅斯、巴西、阿根廷、土耳其和烏克蘭。

如果用戶點擊廣告後，惡意應用程序就會被下載。由於是第三方來源，網站會提示用戶忽略 Android 內置的 Play Protect 警告並繼續安裝。安裝後，用戶會看到一個歡迎螢幕。如果點擊接受App將執行惡意行為。

通常這個App的內容可能是遊戲、成人內容、或是影片等等，大部分時間都無法使用，且安裝後，App為了要隱藏好竊取電話費，因此會自動將icon轉變為白色。Avast也建議，盡量不要從第三方下載App，保障手機安全。

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