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中正紀念堂轉型公開徵圖！有望推倒外牆　不限銅像堂體、兩廳院

▲▼「中正紀念堂園區新願景概念」競圖啟動，邀請社會大眾踴躍提出園區轉型的多元構想。（圖／記者林育綾攝）

▲「中正紀念堂」轉型與改造長年來備受關注，如今將邀請社會大眾共同提出構想。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

中正紀念堂轉型與改造議題長年來備受矚目，園區面積廣達26公頃，更位於台北市中心，乘載許多歷史和社會意義，今（30）日啟動中正紀念堂園區新願景概念競圖，邀請社會大眾踴躍提出園區轉型的多元構想，包括銅像、堂體、圍牆、兩廳院等都不設限，將透過社會參與、公眾溝通來決定。

在1970年代土地開發階段，中正紀念堂曾被規劃為興建百貨商場、飯店、會展中心等用途，後來決定興建中正紀念堂而告終。而從1980年落成以來，隨著時代變遷，威權意象已逐漸鬆動，但仍有廣大社會和歷史意涵，因此在促轉會解散之後，如今由台灣現代建築學會、中華民國景觀學會、中華民國都市設計學會，共同發起「中正紀念堂園區新願景概念」競圖。

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文化部長李永得表示，「中正紀念堂是全民的事情，不是某一個黨、某一個派來決定」，而是希望透過這樣的社會參與、公眾溝通，由大家共同來決定，這不是文化部要推責任，這是一個非常重要的過程。而整個過程是民間發起、由下而上、開放且專業，所謂的開放是指「沒有設限任何的前提」，比如很多人提問銅像、堂體如何處理，「這都不設限」。

▲▼「中正紀念堂園區新願景概念」競圖啟動，邀請社會大眾踴躍提出園區轉型的多元構想。（圖／記者林育綾攝）

▲「中正紀念堂園區新願景概念」競圖啟動，邀請社會大眾踴躍提出園區轉型的多元構想。（圖／記者林育綾攝）

概念競圖活動今日正式啟動，向全國各地關注中正紀念堂轉型議題的社會大眾，徵求未來轉型方案。活動將採二階段評選，預計在2023年3月上旬公布優勝者，並舉辦成果展覽及一系列民眾參與活動。期望在政府未來可能推動中正紀念堂園區改造工程之前，能先透過公民參與，提出方案概念，進行公開討論、形成共識後，再推動改造工程的執行。

競圖主題命名為「首都之心，城中轉正」， 中正紀念堂園區新願景執行長張維修提到，期望外界在參與設計時，可以回應三個重點，包括「使用營運的轉變」（包含去威權、回應歷史等）、「空間場域的更動」、「意義詮釋上的新生」，讓中正紀念堂園區轉型後，將在台灣當代城市生活的形塑和社會價值的再造上，扮演更開闊高遠的角色。

▲▼「中正紀念堂園區新願景概念」競圖啟動，邀請社會大眾踴躍提出園區轉型的多元構想。（圖／記者林育綾攝）

▲中正紀念堂園區新願景執行長張維修，說明公開競圖辦法。（圖／記者林育綾攝）

公開競圖部分，對象分為「學生組」和「社會組」兩組，競圖活動報名自7月1日起，初選交件截止日為11月10日。評審團預訂於12月1日公布初選入圍者社會組、學生組各15組，每組入圍者頒發新台幣15萬元獎金；入圍者需於2023年2月15日繳交決選作品，再由決選評審團選出各5組優勝者，每組再頒發新台幣30萬元獎金。而所有的入圍者及優勝者作品都將納入成果展覽，後續進行作品發表，盡可能與大眾互動。

至於銅像、堂體怎麼處理？台灣現代建築學會理事長黃俊銘表示，徵圖時不設限，範圍是以中正紀念堂園區的整體來考量，當然也包括兩廳院，但期望設計是以都市核心考量為概念，所以也希望參賽競圖者「不要只是考慮圍牆以內的事，應該整體去思考未來在都市裡面要扮演的角色」。

有關「中正紀念堂園區新願景概念競圖」詳細資料與報名辦法，可以到現代建築學會、中華民國都市設計學會、中華民國景觀學會FB粉絲頁查詢。

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