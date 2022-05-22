渣男避雷守則！大叔寫醒腦金句10萬粉追蹤：希望女兒長大能讀一讀

▲中年大叔寫「真·渣男避雷守則」，教女孩們愛自己。（圖／免費圖庫pakutaso）

記者林育綾／綜合報導

一個曾經遊戲人間的中年大叔，單身時一週有三個凌晨從夜店離開；直到有了女兒之後，180度大轉變，成為不應酬、不出門，假日必帶全家出遊的好老公好爸爸，而他的粉專「拎杯是大叔啦！」也累積了10萬粉追蹤，如今受邀出版社邀約出書《妳可以乖，但不能不懂男人的壞》，寫下犀利震撼的醒腦金句，帶讀者嗅出男人的「渣指數」，還說「這本書，希望我女兒長大後能讀一讀」。

大叔在粉專提到，其實10年來一直有出版社邀約出書，不過礙於懶惰之外，也覺得如果沒有好好鴨子划水、真正準備好時，摩羯座的他也不太輕易出手，直到某天圓神出版社的訊息打中了他，「那就是是否寫一本，將來女兒長大會看得懂，爸爸寫給她的書。」

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他在新書自序提到，從前自己單身時，一週有三天在夜店，其他夜晚不是在應酬就是在約會，本來打算遊戲人生、耍帥到老，結果被老婆收服、女兒征服，變成人人口中的好老公。朝六起床送女兒上學，晚五回家陪女兒寫作業。不應酬、不出門、假日必帶全家出遊。

因此朋友們認為，他最有資格來跟女人們聊聊心事，畢竟「闖蕩過情場的江湖浪子最懂男人本性」，這本書標榜是「真・渣男避雷守則」，「男人不敢看、更怕妳偷看」、「犀利震撼的醒腦金句，帶妳看清男人的情話、傻話、謊話、真心話」。

▲粉專「拎杯是大叔啦！」第一本書《妳可以乖，但不能不懂男人的壞》，被稱為是「真·渣男避雷守則」。（圖／圓神出版）

書中除了他遊歷江湖的真人真事，也有他遇見可以拿來跟女孩兒分享的故事，希望所有女孩都能勇敢去愛、勇敢做自己，最終就是老男人的叮嚀，「不管妳要愛誰，請一定要愛自己，如果連妳都不愛自己的話，還有誰能夠愛妳呢？」

他還鼓勵每個女孩都要「用力戀愛，勇敢做愛」，「關於愛情妳談夠了嗎？關於性愛妳嘗夠了嗎？我們總是很難公平看待女生談戀愛這件事情。如果一個男生有多個女朋友，甚至不斷談著短暫的戀情，社會評價普遍給予稱讚多於責備，尤其在男性同儕裡，這個人簡直就是個英雄、偶像。」

「不過相對於女生，即使三五年才換男友，只要下段戀愛時間點沒有隔太久，很可能就會被假讚美真揶揄的調侃她無縫接軌。然後只要聽聞她談過兩三段戀情，就會被竊竊私語，說她男伴換得好頻繁。」

他也觀察發現，這些世俗眼光讓女孩不敢勇敢的去談戀愛，勇敢的去認識好男人，但拖延不談感情，世俗又會貼上「大齡剩女」標籤，責備她很挑。

▲中年大叔教女孩們愛自己。（圖／圓神出版）



大叔替女性抱不平，「女孩呀！人生不該白來一遭，當妳20幾歲，成熟到可以開始判斷人生的時候，大叔建議妳要盡情的談戀愛，盡情的享受性愛。當妳10歲的時候，最大的願望是能有一架鋼琴，可是當妳來到了35歲，妳想要的會是一個展演廳。每個年齡談的戀愛，都會有錯過就不再的美好。」

因此他認為，只要認清楚自己要什麼，非常建議女生應該勇敢追求愛情與性愛的。「去追求一段甜美的愛情，去追求一個美好的情慾，不好吃的不入口。但請妳珍惜自己的身體。縱慾跟藉由付出身體得到認同與愛情，或是酒後不管跟誰、胡亂找人交配的行徑是不一樣的。」