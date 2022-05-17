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6600萬年前琥珀藏有「恐龍滅絕答案」！專家超震驚

▲▼恐龍、暴龍示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲琥珀中發現6600萬年前造成恐龍滅絕的兇手。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

不少專家認為，恐龍時代會結束，是因為小行星撞擊地球導致，也有人提出是火山爆發、氣候變遷所造成的，而究竟正解為何，至今仍沒有相關證據佐證，但近日出土「含有小行星碎片」的琥珀，專家推測很可能是造成恐龍滅絕的兇手。

根據《CNN》報導，英國曼徹斯特大學古生物學家德帕爾馬（Robert DePalma），在北達科他州的古生物學地帶丹尼斯（Tanis）進行研究時，於「地獄溪層」（Hell Creek Formation）遺址中，找到疑似造成恐龍時代滅絕，含有撞擊地球的行星碎片的琥珀顆粒。

該遺址在當時是一片沼澤，與目前相差甚大。但在團隊琥珀中發現了一些及時凍結的小球體，它們被完美地保存下來。而經分析後得出，其中兩顆碎片成分富含鉻、鎳等隕石中常見的物質。對此發現，德帕爾馬表示，「根據我們的初步分析，這些碎片……幾乎可以肯定是宇宙起源的。」

飛行中心科學主任加爾文（Jim Garvin）驚喜表示，「這可能是碰撞地球的小行星的微小碎片！」，而關於此琥珀的研究雖尚未在同行期刊上發表，但學家德帕爾馬表示，「關於初步調查結果的論文將在未來幾個月內發表。」

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