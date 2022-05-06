一顆大燈10萬起跳　「賓士之王」邁巴赫撞保時捷...維修費曝光

▲原廠一顆大燈10萬起跳，「賓士之王」邁巴赫撞上保時捷維修費曝光。（圖／民眾提供）



記者游瓊華、鄧木卿／台中報導

好貴的車禍！台中市南屯區文心路5日下午4時許發生一起車禍事故，一輛新車價格近千萬、有「賓士之王」稱號的邁巴赫撞上一輛保時捷，兩台車車損、沒有人員受傷，但維修費驚人，兩台車加起來維修費最高恐要80萬元。據悉，賓士車為租賃車、保時捷為私家車，雙方車主都相當客氣，都說交由保險公司處理。

這輛邁巴赫S560 MAYBACH為2018年出廠，一台空車約917萬元，若加上選配恐逼近千萬元。修車達人阿岳就提到，從照片上看來兩台車分別是車頭、車尾凹陷，其中邁巴赫光是大燈一顆就要10多萬元，加上車頭保險桿掉漆、凹陷、大燈破損等，邁維修費約50萬元；保時捷則因鋁圈也可能受損，維修約20、30萬元。

▲原廠一顆大燈10萬起跳，「賓士之王」邁巴赫撞上保時捷維修費曝光。（圖／民眾提供）



警方調查，這起車禍發生在昨天下午4時許，59歲黃姓男子駕駛租賃的邁巴赫S560，沿大墩十四街右轉文心路一段內側道往北行駛，28歲林姓男子駕駛白色保時捷沿文心路一段內車道由南往北行駛，兩車於文心路一段與大墩十四街口發生碰撞。