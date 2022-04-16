作家拆解英雄式！整間瑜伽教室一起做⋯「能對外抗敵的力量場」

▲瑜伽體式多元。（示意圖／unsplash）

文／柯采岑

摘自／重版文化《四時瑜珈》

說真的，瑜伽體式中，英雄式有一二三之分，有坐臥之別，還有低頭謙卑的體式變形，我覺得好可愛。就像英雄，本來也不只有一種，千形萬狀，人人都有自己途徑，成就那一段英雄之旅——無論那是圓形的起承轉合、三角形的處處有銳角，還是梯形的溫煦上攀。

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但凡全心全意，都是好的。

做瑜伽時，我心有偏愛，那是自然，我偏愛的就是英雄式——英雄式於我，是正面迎擊，準備出發的姿勢，腳底板踩實，手也提氣向上，小女子的英雄姿，是頂天立地，有所承擔，柔能克剛。既能感激回首來時路，也能義無反顧往前踏步。

做英雄式時，我心情愉快，當整間瑜伽教室一起做英雄式，常感覺，那是能夠對外抗敵的力量場，勇氣飽滿，敢於去要，隨時上陣，無論前方有什麼，都不以為懼。

不以為懼，也不是完全不怕，而是即便怕了，也想提氣面對，看一看那恐懼。最常練習的，是英雄式一，雙腳打開，約等於腿長，前腳朝前，前膝蹲，後腳尖與身體呈四十五度角，後腳拉直，腳刀踩滿，感覺雙腿拉成一條直線，骨盆擺正，不傾左不靠右，踏穩以後，接著雙手向頭頂舉高，延伸脊椎，感覺手指尖迎向天際。老師會說，想像你是一只西瓜。這只西瓜剖半，左右施力均等；而英雄式二，則換個角度前進，前膝呈九十度，後腿拉直，髖關節向外展開，雙手平舉，向前後打開，目光朝前手手指尖看。

完成英雄式，感覺力量是美，美很有力量。

▲完成英雄式，感覺力量是美，美很有力量。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



剛開始做英雄式，難度在於，得花時間連結自己平日疏於照顧的身體部位，例如手指尖，例如後腳腳刀，該怎麼把訊息送到身體最遠那頭，越過身體丘壑，攀過脊椎，以及該怎麼有效調整，把身體拉到正位。疏於照顧，就是訊息傳送路途，多有險阻，常繞遠路，試過幾次，感覺身體總是竭盡所能的，為我團結一起，努力傳訊。

同時理解到，身體部位強弱有別，有些部位使用多了，要留意別太過依賴；有些地方半生不熟，就開始建立連結。然後老師會這麼提醒，試著呼吸到，你感覺特別緊繃或痠痛的地方，用你的呼吸去照顧。Breathe into the discomfort.

於是我感覺英雄式其實更是——哪裡軟弱，哪裡就顯剛強。

我認為，英雄體式，是你決定如何以內在精神回應外在環境的方式。提氣凝神，撐起自己，連成一線，目光有神，去說明，這就是我，這就是我可以交託的所有。

看起來力量是向外的，但實際的努力，必須向內收斂整隊，集結以自立，時刻也有意願調整。

英雄式肉身的堅持背後，更是鍛鍊內在精神巨大。

在每一次的練習中，一次一次地立起自己，並用這個體式告訴世界，這些都是我了，我正因為世界的變動，調整我如何應對變化。我既是靜止的，也是變動的；我既是完整的，也是可能的。

而身體始終體貼，維護著我們的存在，不曾躲避，不曾離開。

★本文摘自重版文化《四時瑜伽：一個工作狂的休息筆記》，作者柯采岑 ，原文標題「英雄式：哪裡軟弱，哪裡就顯剛強」。《四時瑜伽》是一個瑜伽初心者與工作狂重症，三年來週週做瑜伽練習的收穫，像柏油路裡頭閃著光的玻璃碎片，感受到每一次微小而確實的，在時間裡頭經歷各種變化生成。