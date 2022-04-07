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單日確診1500人啟動「輕症在宅隔離」　陳時中曝算法

▲▼立法院社會福利及衛生環境委員會 陳時中答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院社會福利及衛生環境委員會，衛福部長陳時中答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

本土疫情延燒，指揮中心指揮官陳時中指出，若單日確診病例達到1500人，將啟動輕症確診者在家隔離。民眾黨立委蔡壁如詢問，這1500人是如何推算？陳時中說，這是依目前醫療、檢疫資源計算，如專責病房、加護病房、集中檢疫所、防疫旅館等量能。

近日來本土疫情多點爆發，每天確診本土病例超過百例，今天更可能達到380例本土，加上境外可能超過500例。陳時中日前指出，單日確診病例達到1500人，將啟動輕症確診者在家隔離，今日也提到相關指引修正中，預計下週定案。

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民眾黨立委蔡壁如詢問，去年5月爆發本土疫情，單日最高723例，當時醫療系統就很緊繃，這單日1500人數據有何依據？

陳時中回應，去年重症比例比現在高，而現在是依現有醫療、檢疫資源來計算，希望追求現在就是正常生活下積極防疫，朝減害的路邁進。

陳時中細數，目前已經開設專責病房、加護病房3881、集中檢疫所6372床，總計約有1萬床，而現在匡列天數為10天，因此每天可容忍新增確診患者以一成估計，約可達1000人；另加上要求每個縣市於兩周內加開50個防疫旅館房間，症在進行中，計算可增加5000多間，總計將有1萬5000間，用10天住院去換算，每天可容忍約是1500人。

蔡壁如也提到，《嚴重傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》將在6月到期，如果疫情越來越嚴重，是否延長。陳時中表示，以目前情況英該要延長，「以前還會有點猶疑，但這波疫情6月底不會告一段落，如有到尾巴就很不錯了」，延長這部分將提報行政院，如同意就送大院。

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