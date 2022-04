▲OPPO Find N。(圖/記者陳俐穎攝)

記者葉國吏/綜合報導

OPPO Find N折疊手機,8GB+256GB售價7699元人民幣(折合台幣約35000元),對比他牌如三星、華為等摺疊手機,可以說是相當便宜,是中國目前上市最便宜的摺疊手機。而且就連三星官方小編都感到相當驚豔,在OPPO底下推文引發熱議。

▲三星回覆OPPO推特。(圖/翻攝推特)

韓國三星被公認是螢幕巨頭,不過卻在日前推特回覆OPPO貼文。OPPO這則貼文是在3越24日發佈,寫道「當今安卓智慧手機看來都十分相似而且無聊,那不妨來看看這個。」影片則是放上OPPO Find N折疊手機。

沒想到三星官方小編卻在影片下方留言「Pretty ah-mazing(相當驚艷)!」此舉也引起許多網友討論,不知三星小編是故意還是忘記切換帳號,但已經成功引起話題。

For all the recent comments suggesting that today's Android smartphones are "all the same" and "boring", a little reminder