大潭電廠移工群聚感染　桃市府擴大匡列採檢職場相關人員

▲興建中的大潭電廠，發生移工群聚感染引發關切。（圖／民眾提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府衛生局27日表示，該局接獲疾病管制署北區管制中心通報，桃園市觀音區大潭電廠中的擴建工程案，26日移工出現感冒症狀，有56名移工快篩，其中44名陽性、12名陰性，由新竹縣政府安排宿舍員工採檢，後續有50名陽性確診，擴大採檢增加2位，共計52位陽性個案。

市府衛生局今天也立即進廠疫情調查，進行職場環境評估疫調，釐清確認影響範圍，並安排鄰近週邊工作區域職場相關員工全面採檢，以即早找出可能的病例，避免社區疫情擴散風險，目前已完成採檢130位，正在檢驗中。此外，中央流行疫情指揮中心今日公布桃園無本土個案，另有18例為境外移入（12例為落地採檢陽性，6例為居家檢疫期間採檢陽性），皆已安排就醫隔離。

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衛生局說明，本次發生確診病例宿舍位在新竹縣新豐鄉宿舍，平時上下班皆搭乘專車，由新竹至觀音電廠工作，為避免疫情傳播風險，衛生局將所有相關可能接觸的人員都擴大匡列採檢，後續會再持續嚴密監測疫情發展及採檢情形。衛生局也呼籲企業要落實員工健康管理，尤其針對移工宿舍生活管理及健康監測更要落實相關防疫措施。

衛生局提醒，民眾如曾出入確診者足跡場所，或覺得有採檢必要，皆可利用中壢區中正公園及桃園區中路公園開設2處採檢站進行採檢。