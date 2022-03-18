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李明、河凡植解析韓國新政府　尹錫悅外交戰略恐一面倒支持美國

▲台北論壇探討韓國新政府外交戰略分析▼ 。（圖／台北論壇提供）

▲由左至右，政大教授李明、 台北論壇基金會執行長楊永明、高雄大學韓國研究中心主任河凡植。（圖／台北論壇）

記者陳弘修／台北報導

韓國在3月9日舉行總統大選，國民力量黨候選人尹錫悅的得票數以 0.73%的些微差距，擊敗執政黨共同民主黨推出的李在明，入主青瓦臺。政治大學韓國研究中心主任李明指出，尹錫悅將秉持「親美和中制北」方針，南北韓關係未來將可能走向新一輪對立、僵持、衝突，北韓試射飛彈恐將成為常態。高雄大學東亞語文學系主任兼韓國研究中心主任河凡植則表示，尹錫悅的外交政策將使韓國從原本的 「戰略模糊」轉變為「戰略清晰」，「一面倒」支持美國，並對北韓採取強硬政策，北韓若再繼續發射洲際彈道飛彈(ICBM)，尹錫悅政府恐將追加薩德飛彈部署或者發展美日韓同盟，中韓關係也將因此受到衝擊。

韓國再次政黨輪替是否會牽動東北亞國際政治？尹錫悅政府將以何種面貌帶領韓國走向國際舞台?台北論壇基金會18日舉辦【台北論壇講座】，邀請李明、河凡植兩位韓國研究專家，針對韓國新政府外交戰略分析提出觀察。

李明指出，此次韓國總統大選依然是保守派與自由派捉對廝殺，現任的文在寅政府的外交政策被尹錫悅為代表的保守派批評太過軟弱，是「親中、親北韓」的屈從外交路線，致使韓國與美日關係日益疏遠，因此，尹錫悅提出加入「美日韓軍事同盟」、 「美日印澳的四方安全對話」以及「美英澳加紐五眼聯盟」的「三四五」外交政策，以建立和美國堅強的信賴關係。

李明分析，尹錫悅上台後，將一改過去文在寅的「穩北親中和美」政策，秉持「親美和中制北」方針，他甚至曾表示可能翻轉文在寅承諾北京的「薩德飛彈不增加、不加入美國全國飛彈防禦系統、不加入美日兩國建立三國軍事同盟」的 「三不」保證，這些政策均不利於北京，美日韓關係改善和好， 恐將促使中共加大對北韓的支持，防止北韓內爆(implosion)，也協同各方壓制平壤，防止北韓冒險。

▲台北論壇探討韓國新政府外交戰略分析▼ 。（圖／台北論壇提供）

▲政治大學韓國研究中心主任李明 。（圖／台北論壇提供）

李明強調，尹錫悅政府未來會不會加入「三四五」，或是上任之後以多久時間加入「三四五」，是檢視其外交政策的主要判準，韓國外交常無法封鎖北韓、軍事無力壓制北韓冒險、國際經濟制裁對北韓效果又極為有限，日後南北韓關係將可能走向新一輪對立、僵持、衝突，北韓試射飛彈恐將成為常態， 朝鮮半島周邊從此更加多事，台灣也連帶陷入一個比較不穩定的區域。

若從尹錫悅的外交安保團隊人事與未來韓國外交安保戰略的角度觀察，河凡植認為，身為一個政治素人，尹錫悅的外交政策依靠外交專家學者，在當選後組成的「總統職務交接委員會」團隊中，外交安保小組多為前總統李明博政府的成員。其中，前外交部次官金聖翰(外交安保小組幹事)，以及李明博最重要的外交政策策士，曾擔任其對外戰略秘書官的金泰孝(總統職務交接委員會委員)，負責設定尹錫悅政府的外交安保政策基調。

河凡植表示，金聖翰未來可望擔任尹錫悅政府的外交部長，金泰孝則可能出任青瓦臺國家安保室長，此二人在李明博政府中都以主導對北韓的強硬政策而聞名，金泰孝甚至曾主張「韓半島有事時，容忍日本自衛隊進入韓半島」，此一言論挑動了韓國民眾敏感的反日情緒，導致他於2012年在輿論抨擊下被迫下台。

河凡植強調，文在寅時期的外交政策採取「戰略模糊」態度，為了不同時得罪美國與中國大陸，展現出不積極加入美國主導的「印太戰略」，也不積極加入中國大陸的「一帶一路」倡議的態度。此外，文在寅為了維持中韓關係，提出「不追加部署薩徳、不加入美國主導的導彈防禦系統(MD)體系、不加入韓美日軍事同盟」的「三不原則」，此一主張遭到尹錫悅外交團隊批評是屈服於中國大陸經濟，對中國大陸採取低姿態，所以，尹錫悅上台後將拋棄「戰略模糊」政策， 帶領韓國轉向「戰略清晰」，「一面倒」支持美國。

河凡植分析，未來韓國將積極參與美國主導的印太戰略、四邊安全對話，以及加入韓美日安全合作。不過，他也指出，尹錫悅雖然提出要調整中韓關係，建立「體現基於相互尊重的韓中關係」，但中國大陸畢竟是韓國的最大貿易夥伴，基於經 濟考量，尹錫悅政府不得不考慮中國大陸的感受。因此，目前雖提出要加入韓美日安全合作，但也僅止於「合作」，而不是「軍事同盟」。

▲台北論壇探討韓國新政府外交戰略分析▼ 。（圖／台北論壇提供）

▲高雄大學東亞語文學系主任兼韓國研究中心主任河凡植。（圖／記者陳弘修攝）

河凡植表示，北韓在3月16日發射ICBM失敗後，4月或5月再度試射的可能性很大，尹錫悅提出以無核化為前提的北韓政策，將對北韓的行動採取強力對應處理的態度，因此，北韓若再發射ICBM，尹錫悅政府將追加部署薩德飛彈，中國大陸若能有效說服北韓停止試射ICBM，將有立場反對韓國部署薩德飛彈系統，也可能遲緩尹錫悅政府的美日一邊倒政策。

台北論壇執行長楊永明則認為，未來四方(Quad)安全對話機制，比較可能變成Quad plus，亦即韓國可以參與，但不會變成五方對話，尹錫悅的選舉政見主要是內政、經濟及社會公平，且他上任後面臨的是朝小野大的局面，對他的牽制力很大，韓國加入四方安全對話機制的可能性不大。

對於尹錫悅強調要強化美韓同盟關係，楊永明認為，總體而言，亞洲國家不太會在美中之間作出抗衡或是扈從的選擇，而是以自身的國家經濟利益與安全利益為優先考慮，尹錫悅同時也強調「相互主義」，這表示他的外交政 策還是以韓國的國家利益至上。因此，未來韓國的外交政策比較可能是從文在寅時期的中間偏左轉向為中間偏右，特別是與美國的雙邊關係。

至於尹錫悅提出的美日韓軍事同盟或安全合作，楊永明也認為難度甚高，慰安婦及徵用工這兩個事件迄今仍是日韓關係上尚未解決的重大爭議，這些歷史因素導致日本及韓國不論是民意上或體制上都不太可能走向安全合作甚至是軍事同盟，尹錫悅在這些歷史事件的基礎上想要強化日韓關係，恐怕並不容易。

對於李明博政府提出的北韓無核化，現在因為時空環境變遷，楊永明認為，要達成的困難度非常高，北韓的核武發展進度就是ICBM，美國情報甚至指出北韓今年可能會恢復核子試爆，中國大陸不太容易去說服北韓不要發射ICBM，所以，北韓問題將是未來一兩年之間尹錫悅政府所要面臨最大的不確定因素。

▲薩德飛彈防禦系統(THAAD)。（圖／達志影像／美聯社）

▲薩德飛彈防禦系統(THAAD)。（圖／達志影像／美聯社）

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