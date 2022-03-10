MacBook Air新爆料出爐　郭明錤：全新外型設計＋新顏色

▲郭明錤認為，Macbook Air將在今年稍晚發布。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果剛剛推出了新的 Mac，但又有關於Mac的新發展，天風國際分析師郭明錤在Twitter 上分享另一個預測，郭明錤認為傳聞中的 MacBook Air，將在今年發布，採用新設計，但不會配備 M2 晶片。



郭明錤證實，新款 MacBook Air 具有全新外形設計和更多顏色選擇。去年，爆料客Jon Prosser也對新款 MacBook Air 製作渲染圖，圖片中出現類似於 iPad Pro 和 iPad Air 的邊框設計。

當前的 MacBook Air 有銀色、深空灰色和金色可供選擇，預計下一代將具有與最新的 Apple 設備相同的顏色，包括星空、午夜，也可能有紫色選項出現。

但郭明錤認為，新款 MacBook Air 將不再配備 Mini-LED 面板。Mini-LED 依賴於背光中的數千個非常小的 LED，產生更高的對比度和更深的黑色，類似於 OLED。目前，只有最新的 iPad Pro 和 MacBook Pro 配備 Mini-LED 顯示螢幕。

郭明錤也提到，關於將為新款 MacBook 搭載何種晶片，幾乎所有訊息都表示，會搭載蘋果下一代入門級晶片 M2 。不過郭明錤認為，新款 MacBook Air 仍將配備 M1 晶片。他認為，蘋果會使用M1晶片的更新版本，而不是新的M2晶片。目前預估新款 MacBook Air 預計將於 2022 年第二季末或 2022 年第三季度開始量產。