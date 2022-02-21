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宋楚瑜遭外媒爆瑞士銀行有4億元　趙怡翔：當公職存款從哪來的？

▲▼「組織犯罪與貪腐舉報計畫」網站點名親民黨主席宋楚瑜。（圖／「組織犯罪與貪腐舉報計畫」網站）

▲「組織犯罪與貪腐舉報計畫」網站點名親民黨主席宋楚瑜。（圖／「組織犯罪與貪腐舉報計畫」網站）

記者陶本和／台北報導

瑞士信貸銀行（Credit Suisse）21日疑被揭數十年來大量經手黑錢，而其中客戶名單外流給「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）及紐約時報、衛報等46家外媒，而根據銀行客戶名單，親民黨主席宋楚瑜也在列。對此，有「口譯哥」之稱的民進黨大安文山議員參選人趙怡翔表示，根據資料，宋楚瑜存入1367萬瑞士法郎（約4.15億台幣），但他幾乎擔任公職或黨職，難想像是如何透過正當手段累積4億巨款。

趙怡翔表示，根據「組織犯罪與貪腐舉報計畫」提供的資料，宋楚瑜是在1993年開戶，當年他正從國民黨秘書長升任為台灣省政府主席，而該帳戶是在2010年才結束，他陸續存入1367萬瑞士法郎（相等於台幣4億1500萬）。

趙怡翔表示，宋楚瑜曾自稱在美國返台前曾在圖書館工作，時薪2.75美元；而返台後，宋楚瑜幾乎全期擔任公職或黨職，並在1993年升任為台灣省政府主席，難想像他如何透過正當手段累積台幣4億1500萬元的巨額款項，因此這些款項從何而來，民眾應會合理提出質疑。

根據「組織犯罪與貪腐舉報計畫」網站揭露內容，宋楚瑜曾被法國前外交部長Roland Dumas指控從 1991 年的「拉法葉」採購交易中收取回扣，而該交易是在他擔任國民黨秘書長時簽署的；該位外長也曾指控宋楚瑜收了4億美元（現為111億台幣）回扣金，作為支持此項軍購的代價。

對此，趙怡翔表示，瑞士銀行帳號世界有名，它有助於迴避政府監督及國內金融法規，此是首次宋楚瑜被揭露開設瑞士銀行帳號，而其間正巧於他擔任台灣省政府主席。

趙怡翔強調，對於「組織犯罪與貪腐舉報計畫」提出的相關指控，宋楚瑜應儘速提出回應，向台灣民眾交代他為何在擔任公職開設瑞士銀行帳號，以及高達台幣4億1500萬存款的由來及去向。

▼台北市議員參選人「口譯哥」趙怡翔。（圖／記者李毓康攝）

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