紙風車合作衛武營打造「愛虎的家」！楊大正參觀驚：那欸駕大間

▲紙風車劇團在衛武營打造「愛虎的家」，滅火器主唱楊大正與妻子搶先逛。（圖／紙風車劇團提供）

記者林育綾／綜合報導

紙風車劇團與衛武營、高雄市政府文化局合作，參與2020台灣燈會在高雄，推出「衛武營愛虎親子創意特區」，明（19）日起也會展出「愛虎的家」，今滅火器主唱楊大正與妻子搶先逛，到現場驚嘆「那欸駕大間！」而療癒系的客廳、飯廳、臥室、後花園等，也讓兩人連連讚歎，展期即日起至2月28日，期間限定開放看屋！

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▲紙風車劇團與衛武營、高雄市政府文化局合作，推出「衛武營愛虎親子創意特區」，2/19起也會展出「愛虎的家」。（圖／紙風車劇團提供）

紙風車提到，「愛虎的家」全屋採療癒系自然風，主要設計概念為「熱情、自然、舒服」，客廳與飯廳地板與牆面以紅色石頭圖樣，代表愛虎一家奔放的熱情，廚房與客廳餐廳採開放式相鄰，讓坪數瞬間放大30%。

▲▼紙風車在衛武營打造「愛虎的家」，滅火器主唱楊大正與妻子搶先逛，驚嘆驚嘆「那欸駕大間！」（圖／紙風車劇團提供）

進到主臥室，風格一變，屋內的360度森林景觀，讓人彷彿置身熱帶雨林；臥室中央一張king size大草床，讓大人小孩在上面滾三圈都可以；而床單小面積的點綴應景花草與布偶裝飾，深色系的衣櫃給人沉穩的感受，簡單又有小驚喜。

▲▼臥室中央一張king size大草床，讓大人小孩在上面滾三圈都可以。（圖／紙風車劇團提供）

「愛虎的家」浴廁也相當有看點，不僅有一大馬桶，更有一個4倍大的浴缸，兩隻老虎在裡面游泳也沒問題。浴室牆面採熱帶雨林大自然葉子變形成白色浮雕圖紋，運用文藝復興時期的穹頂壁畫，將愛虎的13個姿勢畫在天花板，讓人在浴缸中泡澡時可欣賞不同角度愛虎的可愛。

▲▼「愛虎的家」浴廁也相當有看點，不僅有一大馬桶，更有一個4倍大的浴缸，兩隻老虎在裡面游泳也沒問題。（圖／紙風車劇團提供）

紙風車表示，今年劇團創立30周年，集30年創意的經驗，攜手風之藝術首度與衛武營國家藝術文化中心、高雄市政府文化局合作，參與2022台灣燈會在高雄，為孩子們推出「衛武營愛虎親子創意特區」，不僅有「6層樓高的巨型愛虎」豎立在三多一路、中正一路及建軍路路口，手比愛心向大家送祝福保平安；還有愛神邱比虎、北寂熊等親子裝置藝術，座落在創意特區各處，而2月19日開始也會展出「愛虎的家」，展期到2月28日為止，帶給大家難忘的燈節體驗。

▲「愛虎的家」展期到2月28日為止。（圖／紙風車劇團提供）



衛武營愛虎親子創意特區

位於衛武營北側廣場（高雄市鳳山區三多一路）

即日起至2/28