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學生求師評備審　強調不能寫壞的、連「名子」都打錯！超離譜內容曝

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲老師被學生要求評備審，內容卻讓他傻眼。（資料圖，與本文無關／記者季相儒攝）

記者崔子柔／綜合報導

一名大學教師近日表示，有學生透過電子郵件聯繫他，希望他能幫忙寫研究所備審資料的評語及推薦，但整篇郵件的語意超不通順，甚至將「名字」打成「名子」，離譜的內容也被轉發到PTT，引起大量鄉民討論。

該名教師22日在臉書發文，他表示看完該封郵件「有點不知道要說什麼，現在的學生連中文都變成這樣了嗎」，不僅有錯字，甚至沒有輸入郵件主旨，讓他感覺不到該學生的誠意。

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT、Facebook）

▲鄉民轉發到PTT。（圖／翻攝自PTT）

從截圖中可見，該名學生目前就讀大三，計劃要繼續攻讀碩士，郵件中他將「名字」都誤打成「名子」，還要求評語「要寫好的，不能寫壞的，有壞的不能寫，因為這是，要升碩士的備審」、「就算真的有壞的和不好的話，也不可以寫上去」。

該名教師看完內容，沒有馬上進行回覆，該學生隨後又傳了一封郵件問「老師在嗎」，讓他無奈說「我被催稿了，好難回喔」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT、Facebook）

▲鄉民轉發到PTT。（圖／翻攝自PTT）

該教師的文章被轉發超過2400次，另被截圖至PTT等論壇討論，他解釋，自己是一名業師，當時受老師邀請去上一學期的課，上課的同學很多，他對該學生並無印象，沒有要攻擊他的意思，「成長過程我也受到很多貴人幫忙，所以如果有機會我一定是樂於助人的，只是這大概是我看過語意表達最不通順的信件。除了平常的閒聊之外，重要的信件寄出前應該要再三確認」。

該教師最後也回信給該學生表示，他從信件中看不出對方想申請的學校系所，或是自己值得被推薦的理由，希望對方能清楚表達，會對備審有不少幫助。

▼教師回信。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT、Facebook）

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