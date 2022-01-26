快訊／苗栗確診女足跡曝光！2天去3地點「先匡列20人」

記者鄒鎮宇／綜合報導

中央疫情指揮中心26日公布確診的桃園市案例案18613，其CT值25.7，經疫調為30多歲女性因返娘家探親。苗栗縣政府26日晚間公布案18613的足跡，包括苑裡郵局、苑裡鎮小太陽診所等處，目前已匡列20人，另實聯制部分已掌握71通。

苗栗縣政府指出，案18613在1月22日晚上9點31分曾到苑裡郵局的ATM領錢，全程戴口罩停留約5分鐘；隔天1月23日早上9時05分至苑裡鎮小太陽診所看診，全程戴口罩，停留約1小時，因汽車停放安和診所停車場，於小太陽診所看診結束時已超過12時無法換代幣取車故先行返家；之後於中午12點50分再至安和診所換代幣取車（未看診，僅與診所值班人員接觸）。2家診所今26日晚上夜診及明天27日停業1天進行清消及靜置。26日已完成週邊環境消毒作業。

苗栗縣政府表示，上述3處足跡場所經衛生局疫調，與確診者接觸之親戚3人已於26日晚間4至5時完成採檢，PCR報告皆陰性。另匡列其餘之接觸者共20位工作人員並已進行PCR採檢，目前等報告中。足跡之實聯制名單目前掌握計有71通，已陸續通知民眾前往醫院採檢。

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苗栗縣徐縣長耀昌提醒，曾出入相關場所的民眾，請自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等不適，務必盡速戴口罩，不得搭乘大眾交通工具，並通報1922或衛生局防疫專線037-722620協助就醫。