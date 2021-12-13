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古代酷刑「用山羊舌頭」做刑具！殺人不見血...卻讓人聞風喪膽

▲▼古代笑刑用山羊的舌頭讓犯人笑到死亡。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲古代笑刑是用山羊的舌頭讓犯人笑到死亡。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

不少人都聽說過滿清十大酷刑，多數酷刑給犯人帶來的不僅僅是死亡，在千刀萬剮的過程更是無盡的折磨，讓犯人痛不欲生，其中有些酷刑血腥程度非常高，看得讓人毛骨悚然，不過其中有一種刑罰特別不一樣，它叫做「笑刑」，光看名字會以為是仁慈的懲罰，但其實過程更讓人聞風喪膽。

根據《搜狐網》報導，酷刑多半都是比較血腥的，但是有一種用山羊舌頭作為刑具，短時間內並不會致命，這種刑罰叫做「笑刑」。笑刑最早出現在漢朝，當時主要針對貴族，因為不會在身上留痕跡，17世紀時歐洲也曾廣泛使用，對象大多為罪犯和戰俘，將他們牢牢地綑綁，在腳掌塗抹蜂蜜或白糖，接著牽來一頭山羊，讓山羊用舌頭舔腳掌。由於山羊的舌頭上有倒刺，在舔腳掌時，會讓人非常癢，但因為手腳不能動彈，只能不斷大笑，最後大腦缺氧死亡。

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▲受刑人只能不斷大笑，最終活活笑死。（圖／翻攝自搜狐）

據了解，人如果持續狂笑，會使肺裡的空氣越來越少，逐漸失去呼吸能力，最終缺氧窒息，由於笑刑一般都會進行好幾個小時，因此這段期間，犯人都只能在大笑和求饒中度過，由於長時間發笑會讓括約肌失去對膀胱的控制，造成失禁，更有甚者會引起心臟驟停或窒息，過程中十分悽慘。

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