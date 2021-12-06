「國際疫情升溫10%」　指揮中心向蘇貞昌示警「拋3大措施」

▲蘇貞昌上午召開防疫會議。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌6日上午召開擴大防疫會議，針對國內外疫情狀況以及疫苗施打情形等議題進行討論。指揮中心在會中表示，Omicron變異株陸續於多國出現與擴散，而入冬低溫易於呼吸道病毒傳播及年終大型活動等因素，預期國際疫情將會再上升，境外移入病例風險增加，故建議除持續嚴守邊境外，也應加速提升疫苗涵蓋率與秋冬防疫整備。

指揮中心在會中向蘇貞昌表示，國內本土疫情穩定控制中，境外移入病例檢出變異株以及全球主要流行病毒株皆以Delta為主，而全球疫情持續升溫，整體已上升10%，Omicron變異株陸續於多國出現與擴散，而入冬低溫易於呼吸道病毒傳播及年終大型活動等因素，預期國際疫情將會再上升，境外移入病例風險增加。

因此，指揮中心建議，除持續嚴守邊境外，應加速提升疫苗涵蓋率與秋冬防疫整備；此外，目前國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為78.15%，第2劑為60.33%，劑次人口比為138.49（劑／每百人），累計接種已超過 3,242.3萬劑。

蘇貞昌聽取報告後表示，守護國人健康是政府的第一目標也是唯一目標，政府一向是以超前部署的態度進行疫苗採購，且購買的疫苗數量都超過人口總數，目前疫苗的數量也因此非常充足，而國內疫情雖已趨穩，已連續30餘日本土零確診。

不過，由於國外疫情持續升溫，蘇貞昌呼籲國人不能掉以輕心，應儘速施打兩劑疫苗以提升完整保護力；他重申，自己曾說過「疫苗不夠我不搶，沒人敢打我率先」，如今疫苗種類及數量豐富且充足，在目前民眾接種意願下降的此刻，為鼓勵民眾踴躍完整施打兩劑疫苗，他也在今日上午8時前往台大醫院施打第二劑疫苗，並請指揮中心及地方政府持續增加民眾施打疫苗的可及性，以加速提升國內的完整防護力。