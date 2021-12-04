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廢棄國小轉型樂齡照顧場域　「義竹長青樂活中心」揭牌

▲▼義竹長青樂活中心揭牌啟用。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼義竹長青樂活中心揭牌啟用。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣斥資近1100萬元、首座以閒置校舍義竹鄉義竹國小埤前分校轉型活化的「義竹長青樂活中心」正式揭牌，未來將作為複合式照顧空間的場域，社會局以草地音樂會方式，老幼同樂，老人家重新揹起書包，回憶7-80年前在埤前分校當老師和小學生的情景，場面溫馨、快樂。


截至10月底，義竹鄉老年人口比例高達27.55%，排名全縣第2高，佈建長期照顧資源更顯重要。「義竹長青樂活中心」今年3月開始巷弄長照站試辦，5月26日日間照顧中心正式營運，因疫情打亂步伐，2日在縣長翁章梁、衛福部長照司副司長周道君，以及曾經在埤前分校上課的師生見證下，正式揭牌。

▲▼義竹長青樂活中心揭牌啟用。（圖／記者翁伊森翻攝）

埤前分校成功轉型「義竹長青樂活中心」，將成為在地生活支援中心，提供社區弱勢家庭、隔代教養、老老照顧、獨居、失能失智者及家屬喘息與支持的依靠，未來還將辦理社區兒少課後學習、生活等安心場所，以長照服務據點結合社區發展，建構全人照顧、在地老化、多元連續服務與完善長期照顧網絡，讓在地長輩獲得最好的照顧。


社會局表示，校園左側乙棟教室由埤前社區發展協會辦理巷弄長照站服務，社區長輩可以像以前到校上課一樣，大家又連結在一起了，可以相互關心；右側甲棟是日間照顧中心，由有限責任嘉義縣樂健照顧服務勞動合作社營運，同一時段可服務24位失能或失智長輩及身心障礙者，疫情趨緩後恢復服務，目前有7位老序大接受服務，有長照需求的民眾可撥打1966或電洽鄰聚日間照顧中心05-3411009吳主任提供諮詢服務。

▲▼義竹長青樂活中心揭牌啟用。（圖／記者翁伊森翻攝）


原義竹國小埤前分校百年榕樹環繞，環境優雅，改造後的「義竹長青樂活中心」有菜園、泡茶區，社區民眾隨時可以來這裡聊天、散步，從荒蕪到賦予新生命，為社區帶來新的希望。


義竹鄉長黃阿家感謝義竹囝仔翁縣長為長輩提供一處這麼優質的空間，讓義竹鄉的老序大都能得到最好的照顧。
長照司副司長周道君指出，目前台灣有6-7個縣市將廢棄校舍轉型提供服務老人家使用，長輩在這裡有很多的回憶，義竹長青樂活中心就是很好的範例，衛福部將協助地方，讓愈來愈多需要照顧的老人家，都能在自己最熟悉的地方平安的生活。


翁章梁表示，這座樂活中心有日間照顧中心和巷弄長照站兩大使用空間，無論是健康或失能的長輩都能得到服務，中心地點適中，距離各庄頭都不遠，義竹鄉正一點一滴在改變，希望在大家的努力下，義竹鄉的老序大都能過一個有尊嚴、快樂健康的晚年生活。

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