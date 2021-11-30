　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣鯛叫外送…「喝湯燙舌頭」怒按1星負評　網傻：還要幫吹涼嗎

▲▼喝熱湯燙到舌頭怒評一星 網：台灣鯛。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲客人點外送被燙到，怒給一星負評。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友在臉書「爆怨公社」表示，他們經營的小吃店日前接到一份藥膳排骨湯的訂單，不料客人喝湯時因為太燙而燙到舌頭，氣得給予一星負評，讓她非常無奈。貼文一出立刻引發網友熱烈討論。

截圖可以看見，客人表示，「外送員送到後一直坐在機車上不動，要我走去拿，已經夠火大了，喝第一口湯還被燙到舌頭，有必要那麼燙嗎，整個塑膠袋的湯有多少塑化劑」，最後給予店家一星評分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO在「爆怨公社」無奈說，這一張訂單餐點在3分鐘內火速送達，「所以湯很燙，是我們錯了，又害你燙到舌頭，對你說聲抱歉」。至於外送員的問題，「不是我們能控管的，畢竟他有自己的個人特質」。

▲▼喝熱湯燙到舌頭怒評一星 網：台灣鯛。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲客人負評原文。（圖／翻攝自爆怨公社）

針對熱湯使用耐熱塑膠袋裝，她強調真的是無奈之舉，畢竟使用紙碗外送，能安全送到的機率很小，外送過程中極有可能蓋子脫落，造成熱湯灑出在袋子內，屆時問題可能更多。

其他網友看了貼文後紛紛表示，「他訂的是外送嗎，是保母吧」、「怕燙幹嘛喝湯，喝水啊」、「不坐在機車上，難道要坐在地上等」、「小孩嗎，喝湯還要幫吹涼」、「連喝湯都不會，只會吠」、「這是什麼奇葩客人」、「台灣鯛名不虛傳」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

 
ET快訊
快訊／推特執行長傳將下台！　股價開盤大漲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

童顏女星「I級車頭燈」炸出泳衣！濕身用兩小塊布遮…網鼻血噴乾

台灣鯛叫外送…「喝湯燙舌頭」怒按1星負評　網傻：還要幫吹涼嗎

斷頭水母「歸剛欸！」是錯的　文化部整理3迷因「台語正確版」

正妹搭捷運「G級車頭燈」炸裂襯衫！本尊踢爆背後真相網傻眼

【英語多益通】北京冬奧被外交杯葛　英文怎麼說？

只為心中教育理想！她從小學老師變校園創辦人　學弟妹直呼：女神

吃咖哩麵忘了拔！牙套妹「笑容泛黃」變成螢光黃：沒救了

聖誕點燈放光亮　台南新樓醫院捎祝福播歡樂

新冠疫苗接種受害「27死皆不予救濟」　3例AZ不良反應「最高獲5萬」

桃園機場VR觀景台登場！線上導覽賞美景　祭好康邀請重溫旅行記憶

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

車子壞了？師傅一掀引擎蓋嚇壞　驚見360公分蟒蛇！專家徒手狂拉

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

疑殺貓遭轟爆！劇組貼貓現況影片 遭臨演打臉：貓被電擊...當天埋了

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

提醒這樣騎太危險...遭外送員嗆　「俗辣來釘孤支」他怒PO網提告

兇猛Omicron初估可「1傳50」　重症醫勸：這100天待在家追劇

童顏女星「I級車頭燈」炸出泳衣！濕身用兩小塊布遮…網鼻血噴乾

台灣鯛叫外送…「喝湯燙舌頭」怒按1星負評　網傻：還要幫吹涼嗎

斷頭水母「歸剛欸！」是錯的　文化部整理3迷因「台語正確版」

正妹搭捷運「G級車頭燈」炸裂襯衫！本尊踢爆背後真相網傻眼

【英語多益通】北京冬奧被外交杯葛　英文怎麼說？

只為心中教育理想！她從小學老師變校園創辦人　學弟妹直呼：女神

吃咖哩麵忘了拔！牙套妹「笑容泛黃」變成螢光黃：沒救了

聖誕點燈放光亮　台南新樓醫院捎祝福播歡樂

新冠疫苗接種受害「27死皆不予救濟」　3例AZ不良反應「最高獲5萬」

桃園機場VR觀景台登場！線上導覽賞美景　祭好康邀請重溫旅行記憶

立陶宛議員推特酸被「中國軍機迎接」：中共永遠不懂民主如何運作

童顏女星「I級車頭燈」炸出泳衣！濕身用兩小塊布遮…網鼻血噴乾

台灣鯛叫外送…「喝湯燙舌頭」怒按1星負評　網傻：還要幫吹涼嗎

快訊／推特宣布多西「卸任執行長」　亞格拉沃接遺缺

張忠謀90壽宴「超重量級貴賓」大合體　掌管台股逾20兆！

快訊／推特執行長傳將下台！　股價開盤大漲

湯姆霍蘭德繼續當「蜘蛛人」！ 製作人證實：《無家日》後還有3部曲

下飛機稱「台灣共和國」　美國眾議員霸氣確認：對！100%故意

地方創生券可補登！　國發會：12月會發簡訊

汪小菲海島出遊被目擊！　泳池「聊天長髮妹」…一見鏡頭急閃人

南投浮屍送殯儀館「腳狂抖」！員工嚇瘋打119　高大成揭真相

生活熱門新聞

網爆成「佔位圖書館」　路易莎回應

2022最強黑馬！4生肖「升官＋脫單」運勢旺整年

好市多正義KO哥在哪？486先生要送3萬6大禮

鄧佳華「1舉動」害慘朋友　網：準備停權囉

Foxy下載電影老是變A片　網秒懂

斷頭水母「歸剛欸！」是錯的　文化部整理3迷因「台語正確版」

逢九必衰？明年「這些生肖」坎坷多災要小心

正妹搭捷運G級雪乳彈出！本尊曝真相

女大生坐R8枉死「幫忙的會有事？」　119車隊長解答

工安新人督導　工人酸：你最沒用

吃咖哩麵忘了拔！牙套妹「笑容泛黃」變成螢光黃

台灣YouTuber拍片「1動作」　網友反感炸

兇猛Omicron初估可「1傳50」！重症醫勸：這100天內待在家追劇

台商6字問候超心酸　近20萬人被除籍

更多熱門

相關新聞

小心喝出食道癌！「3個喝湯習慣」醫警告快改

小心喝出食道癌！「3個喝湯習慣」醫警告快改

連日低溫，讓人好想吃火鍋、喝熱湯暖暖身子嗎？喝湯是保健養生的方式之一，許多長輩常燉煮強健補身的人蔘雞湯、大骨湯。但有醫師強調，除了選擇適合自己體質的湯品外，還有「喝湯細節」要注意，因為不少人會犯下3個常見的「喝湯壞習慣」，可能傷及腸胃與食道，你就是其中之一嗎。

他控等外送1小時被取消還要付錢　業者：地址不完整

他控等外送1小時被取消還要付錢　業者：地址不完整

人夫用濃湯包煮酸辣湯加蛋　成果她看傻

人夫用濃湯包煮酸辣湯加蛋　成果她看傻

聚餐吃太鹹湯喝太多　她嚴重水腫無法呼吸

聚餐吃太鹹湯喝太多　她嚴重水腫無法呼吸

這樣吃才暖！中醫曝冬天養生4食材

這樣吃才暖！中醫曝冬天養生4食材

關鍵字：

喝湯藥燉排骨

讀者迴響

熱門新聞

米砂徵高顏值AV男優　點名要「炎亞綸等級」釣出本尊

營養師曝外食3大發胖地雷

網爆成「佔位圖書館」　路易莎回應

六輕包商4人「徒手拉鷹架」恐怖墜落

400年前已知Omicron會爆發！神鬼先知預言成真

2022最強黑馬！4生肖「升官＋脫單」運勢旺整年

雪碧成法院認證小三　判賠正宮45萬

好市多正義KO哥在哪？486先生要送3萬6大禮

鄧佳華「1舉動」害慘朋友　網：準備停權囉

Foxy下載電影老是變A片　網秒懂

「最強凍齡台女星」是她！日本人看臉猜26歲…一聽答案驚呆

6歲小周周音樂考試　老師神舉例

OL夜店被強暴　壯男扯：是她硬要

斷頭水母「歸剛欸！」是錯的　文化部整理3迷因「台語正確版」

71歲蔡頭患肝癌停工！經紀人證實「住院治療中」

更多

最夯影音

更多
萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去
男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

車子壞了？師傅一掀引擎蓋嚇壞　驚見360公分蟒蛇！專家徒手狂拉

車子壞了？師傅一掀引擎蓋嚇壞　驚見360公分蟒蛇！專家徒手狂拉

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面