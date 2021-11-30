台灣鯛叫外送…「喝湯燙舌頭」怒按1星負評　網傻：還要幫吹涼嗎

▲客人點外送被燙到，怒給一星負評。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友在臉書「爆怨公社」表示，他們經營的小吃店日前接到一份藥膳排骨湯的訂單，不料客人喝湯時因為太燙而燙到舌頭，氣得給予一星負評，讓她非常無奈。貼文一出立刻引發網友熱烈討論。

截圖可以看見，客人表示，「外送員送到後一直坐在機車上不動，要我走去拿，已經夠火大了，喝第一口湯還被燙到舌頭，有必要那麼燙嗎，整個塑膠袋的湯有多少塑化劑」，最後給予店家一星評分。

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原PO在「爆怨公社」無奈說，這一張訂單餐點在3分鐘內火速送達，「所以湯很燙，是我們錯了，又害你燙到舌頭，對你說聲抱歉」。至於外送員的問題，「不是我們能控管的，畢竟他有自己的個人特質」。

▲客人負評原文。（圖／翻攝自爆怨公社）

針對熱湯使用耐熱塑膠袋裝，她強調真的是無奈之舉，畢竟使用紙碗外送，能安全送到的機率很小，外送過程中極有可能蓋子脫落，造成熱湯灑出在袋子內，屆時問題可能更多。

其他網友看了貼文後紛紛表示，「他訂的是外送嗎，是保母吧」、「怕燙幹嘛喝湯，喝水啊」、「不坐在機車上，難道要坐在地上等」、「小孩嗎，喝湯還要幫吹涼」、「連喝湯都不會，只會吠」、「這是什麼奇葩客人」、「台灣鯛名不虛傳」。

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