一堆兒時零嘴停產！網狂點名「最懷念它」　淚嘆：屌打新版

▲零食示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

小時候有很多零食讓人至今難忘，但卻走上停產的命運。一名女網友就發起討論，並舉出幾個經典例子，包括健達出奇蛋、歐斯麥餅乾等；話題引爆熱論，大票網友也瞬間陷入回憶殺。

女網友在Dcard提到，想到小時候過年時，爺奶親戚常會買好多古早味零嘴，放在圓圓紅紅的盒子裡，「那段跟堂哥堂姐一起分享的快樂日子也跟著停產了，不知道大家記憶中懷念的停產零食是什麼？」

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她回憶道，「小時候看到巧克力豆酥餅，就覺得很像迪士尼影集會出現的潮潮零食，所以每次去大賣場逛，都會纏著爸媽買一包給我，但沒吃過幾次，現在是自己有錢也買不到啦！」還有歐斯麥餅乾，這款零食很可能大家都有吃過，但總會消失在記憶中，而她本以為家裡不買，後來才驚覺原來早就停產了。

再來是超經典的「舊版健達出奇蛋」，原po不禁感慨，「每次經過便利商店都超想買，但小時候父母管太嚴了，都不允許我買，直到國小六年級偷溜出門才買了人生第一顆，拆開裡面的玩具真的好開心，可惜之後就沒有買了，小時候望眼欲穿的零食。」

▲舊版健達出奇蛋。（圖／翻攝自Kinder Surprise臉書）

最後，她還提到香菸巧克力，「不知道大家有沒有吃過，雖然現在仔細想想真的沒到很好吃，但小屁孩看著大人叼一根的那種成熟感，就會想要模仿跟一直吃不停啊！」

話題引爆共鳴，其中舊版的健達出奇蛋呼聲超高，「以前的健達巧克力蛋很好吃，現在的...我還是去喝糖漿算了」、「絕對是舊版健達出奇蛋」、「我也愛舊版的，小玩具好玩嗚嗚嗚，玩一玩最後再吃蛋殼，好幸福」、「舊版的健達出奇蛋真的超好吃！不知道有沒有吃起來口味類似的巧克力」、「舊版健達出奇蛋是經典中的經典啊，這麼好吃竟然就這樣停產了，造化弄人阿」。

另外，網友也分享許多懷念的停產零食，「條子杯杯QQ」、「黑松汽水搖果凍、Q cup、有魔法咪路咪路吊飾的巧克力球」、「國小會趁半天課，溜去學校公車站旁邊的柑仔店買香菸糖，回憶都回來了嗚嗚」、「絕對是條子杯杯，國小放學都會去學校對面711買兩個當點心」。

但不少人則指出，奇寶巧克力豆酥餅現在還買得到，「奇寶那個不是家樂福一堆嗎」、「奇寶還在呀！我有在頂好、萊爾富看過，Jason也有」、「奇寶我高中福利社有在賣欸，每次去福利社必帶一條出來，然後我真的好想念歐斯麥喔嗚嗚嗚」。