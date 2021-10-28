疫苗第1劑今破7成！農曆年後零居檢　專家分析時間點：可先縮短天數

▲施打BNT疫苗，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

面對新冠疫情，台灣持續邊境嚴守，公衛專家提出「入境風險分層」概念，若該國疫苗接種率達到7成、疫情也極低，可考慮採取「綠色通行證」，不需要再居家隔離或集中檢疫，指揮官陳時中認為，農曆年後相關機會大。感染科專家、台大兒童醫院院長黃立民認為，農曆年後時間點來看，風險相對低，不過在此之前，也可考慮針對低風險國家縮短檢疫天數。

國內疫苗覆蓋率持續上升，今天可望突破第一劑7成、第二劑3成覆蓋率；而台大公衛專家陳秀熙提出，可視「疫苗施打率」來檢視入境的隔離天數。

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陳秀熙指出，如果該國施打率介於40%~70%加上疫情極低條件，可以採取「綠色通行證」，針對國人出國返國或外國旅客進一步鬆綁，不再需要居家隔離的「零居檢」或縮短天數建議。而對此，陳時中表示，這些都在討論中，時間上，在過年後這些機會就越來越大。

黃立民解析，相關邊境放寬方向可行，但如果越快開放，風險就越大，而以部長所提春節之後，相關風險就低一些。主要原因在於，春節前返國者太多，估計會有不少境外病毒進入社區，此時就採取不居家檢疫，風險隨之提升，到了春節後，不但入境人相對少，屆時國內的疫苗接種率更高，整體來說較為安全。

不過，黃立民也認為，也不是春節前什麼都不要做，還是可以逐步有些放鬆，例如前述低風險國家入境，且已經接種過國際認可的兩劑疫苗，檢疫天數可以縮短。