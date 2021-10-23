快訊／綠議員遭控公開幫陳柏惟拉票　緊急修改臉書

▲陳世凱。（圖／ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案今（23）日登場，依照選罷法規定當日不得出現拉票行為，也不得出現競選文宣如「挺刪Q」或「反惡罷」等宣傳字樣。未料，民進黨台中市議員陳世凱稍早在臉書發文，呼籲大家去監票卻出現「反惡霸」的字眼，隨後緊急修改貼文。

對此，陳世凱回應，是臉書小編一時不察，已經刪除圖片，若有違反選罷法部分，會承擔一切責任。

陳世凱稍早在臉書發文呼籲「監票去！任何狀況先拍照錄影！」希望大家可以結伴前往自己的投開票所監票，並建議攜帶可上網手機、手電筒、行動電源，現場主要任務為拍照錄影蒐證、避免衝突並尋求員警協助、通報主任管理員處理、檢舉違規行為。

不過，這則貼文附圖文宣卻出現「反惡霸」三個字。對此，刪Q總部發言人Max 指控，陳世凱的貼文有明顯的競選標語跟口號，這已經明顯違反選罷法。隨後，陳世凱已將該圖片撤下，撤掉「反惡霸」三個字，呼籲大家監票。

依《公職人員選舉罷免法》第56條第2款規定，政黨及任何人，不得於投票日從事競選、助選或罷免活動；違反者，依該法第110條第5項規定，處新臺幣50萬元以上500萬元以下罰鍰，經制止不聽者，按次連續處罰。

▲▼陳世凱臉書貼文，疑似出現競選字眼，疑似違反選罷法，隨後已更改貼文。（圖／翻攝陳世凱臉書）

