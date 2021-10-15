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李應元抗恐怖癌王　醫揭3徵兆「80％以上會錯失治療時機」

記者黃翊婷／綜合報導

前駐泰代表李應元罹患胰臟癌，昨日（14日）一度驚傳病逝，後經民進黨立委管碧玲駁斥是誤傳，李應元目前仍在醫院接受治療當中。不過，胰臟癌診斷困難度高，有「恐怖癌王」之稱，醫師建議，若出現黃疸、腹痛腰痛、體重減輕3大症狀，最好立即至胃腸肝膽科門診檢查評估。

▲▼李應元生病前後對比照。（合成圖／記者屠惠剛攝、翻攝駐泰代表處臉書）

▲李應元生病後整個人瘦了一圈。（合成圖／記者屠惠剛攝、翻攝駐泰代表處臉書）

68歲的李應元是美國北卡羅萊納大學醫療經濟學博士、美國哈佛大學醫務管理碩士、國立台灣大學公共衛生碩士，曾擔任行政院秘書長、勞動委員會主委、環保署署長、駐泰國代表等要職，今年8月4日因個人健康因素請辭駐泰國代表一職獲准，並在8月26日離任返台，接著在10月14日驚傳因胰臟癌病逝。

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對此，民進黨立委管碧玲澄清，很感謝各界關心李應元的病情，但病逝一事是媒體嚴重誤傳，「李應元前大使在醫院治療中，我們一起祝福他早日康復！」

事實上，胰臟癌因為在臨床上的鑑別診斷困難度高，有80％以上會錯失治療時機，且胰臟癌5年的存活率低於5％，因此有「恐怖癌王」之稱。台中烏日林新醫院日前收治一位高齡90歲的阿嬤，長年患有糖尿病、阿茲海默症的她，長達數週出現反胃及肚子痛，全身膚色還變成黃褐色，家人驚覺不妙，緊急醫院檢查才發現罹患胰臟癌。

▲胰臟癌早期多無明顯症狀，出現嚴重上腹痛通常已是後期癌症。（圖／部立南投醫院提供、記者李佳蓉攝）

▲胰臟癌早期多無明顯症狀，出現嚴重上腹痛時，通常已是後期癌症。（圖／部立南投醫院提供）

胃腸肝膽科主任李傑哲表示，患者罹患胰臟癌的主要併發症為惡性膽管阻塞，因而出現全身黃褐色的情況；胰臟癌因屬於低血管性腫瘤，全身性靜脈注射化療藥物不容易抵達，可經由內視鏡超音波，突破性精確導引細針注射，以透過高濃度化療藥物提高效果並降低副作用。

李傑哲指出，通常透過電腦斷層、核磁共振的影像檢查，對於小於2公分的早期胰臟腫瘤，診斷率較低，尤其電腦斷層的敏感性約略只有70％，想要早期診斷胰臟癌，以內視鏡超音波方式，甚至可檢查出小於0.5公分的胰臟腫瘤，幫助醫師評估鄰近淋巴結和血管有無受到侵犯。

李傑哲強調，對抗胰臟癌的重要關鍵在於早期發現及治療，如果出現黃疸、腹痛腰痛、體重減輕的3大症狀，建議立即至胃腸肝膽科門診檢查評估。

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