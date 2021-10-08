薪水高＝好公司？幸福企業「5項指標」　充滿正能量讓員工感到驕傲

文／職場人

工作太辛苦？公司薪水福利不佳？身為職場人，除了在工作上得到令人滿意的薪資報酬，以及達成工作成就來滿足自我實現需求之外，其實對於公司的歸屬感、認同感也是相當重要，你也正在尋找心目中理想的幸福企業嗎？其實，幸福企業不是符合工作輕鬆、福利優越的條件而已，而是要有下列這5項指標才能滿足真正的期待，一起來評估看看你的公司符合幾項吧？

幸福企業指標1：職場人際

▲你的公司有符合幸福企業指標嗎？（圖／pixabay，下同）



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第1個幸福企業的指標為「職場人際」，人類是群體動物，不管身處何處都免不了得與人接觸交流，尤其是在職場上，與老闆、同事、上司、下屬的關係更是難以拿捏，職場霸凌的問題也是不少見，若公司能打造一個融洽的職場環境，同事和主管間亦師亦友，彼此互助成長，相信身在其中的職場人也可以更把注意力放在公事上，而不是人際情感上。

幸福企業指標2：位階明確但不成阻隔

第2個幸福企業的指標是「位階明確」，這裡的位階指的是每位員工的職銜，以及上司與下屬間的關係，明確的位階可以避免無所適從，例如：不知道該怎麼分工、不知道該怎麼和主管相處、不知道自己上下屬導致工作流程延遲等問題，而位階明確也會讓員工有努力目標，比如只要努力就有機會升遷。

不過，位階明確的前提是不能過於嚴格、死板，導致員工對上司有層級的界線，彼此缺乏對等的交流討論，反而不符合第1點指標打造融洽的職場環境，而是讓人心生壓力的嚴肅職場，甚至員工間也會產生嫌隙、隔閡，所以明確但仍需保有彈性。

幸福企業指標3：正能量

第3個幸福企業的指標為「充滿正能量」，包括：公司內外部的正向競爭、人際間的正向情緒等，讓員工身處這家公司工作是感到驕傲的、愉悅的，即使有工作壓力也是正向壓力，員工會知道這份壓力是有益的、有助於成長的，而非故意施壓。職場人可以評估所在的公司是否有值得學習的地方？身為這家公司的員工是否令你感到驕傲？你在公司裡面是常受肯定，還是惡言相向呢？

幸福企業指標4：符合你的工作意義

第4個幸福企業的指標為「符合工作意義」，這裡的工作意義是職場人自己的定義，試想公司若能符合你心中的工作意義，做起來是不是也更加得心應手呢？比如你期許自己在工作上可以不斷學習新知、突破自我，若所待公司剛好也把員工視為人才資產，積極給予培養，例如：舉辦講座、員工教育訓練、課程津貼等，不也是小確幸之一嗎？

幸福企業指標5：待遇至少同於同業

第5個幸福企業的指標為「待遇至少同於同業」，職場人工作上班當然有一部分是為了薪資收入，一家企業若薪資、獎金、福利皆低於同業，不免讓職場人懷疑「那我為什麼要待在這家公司？」，進而對公司沒有認同感、歸屬感，工作上也很難全心投入。

不過，除了薪資、獎金、福利之外，職場人也可以觀察看看公司是否有其他優點是可以補足缺點的，比如薪資雖然比業界低，但是上班時間相較彈性，職場人際氛圍極優，給予員工的發展性很廣等，將優缺點列出衡量，可以幫你更看清一家公司哦！

以上5點幸福企業的指標，職場人的公司符合幾項呢？其實，沒有所謂完美的幸福企業，因為幸不幸福是由你自己來定義，只要符合你心中理想的公司樣貌、工作模式，那麼對你來說就是最幸福的企業！

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