　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

薪水高＝好公司？幸福企業「5項指標」　充滿正能量讓員工感到驕傲

文／職場人

工作太辛苦？公司薪水福利不佳？身為職場人，除了在工作上得到令人滿意的薪資報酬，以及達成工作成就來滿足自我實現需求之外，其實對於公司的歸屬感、認同感也是相當重要，你也正在尋找心目中理想的幸福企業嗎？其實，幸福企業不是符合工作輕鬆、福利優越的條件而已，而是要有下列這5項指標才能滿足真正的期待，一起來評估看看你的公司符合幾項吧？

幸福企業指標1：職場人際

▲你的公司有符合幸福企業指標嗎？（圖／pixabay，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

第1個幸福企業的指標為「職場人際」，人類是群體動物，不管身處何處都免不了得與人接觸交流，尤其是在職場上，與老闆、同事、上司、下屬的關係更是難以拿捏，職場霸凌的問題也是不少見，若公司能打造一個融洽的職場環境，同事和主管間亦師亦友，彼此互助成長，相信身在其中的職場人也可以更把注意力放在公事上，而不是人際情感上。

幸福企業指標2：位階明確但不成阻隔

第2個幸福企業的指標是「位階明確」，這裡的位階指的是每位員工的職銜，以及上司與下屬間的關係，明確的位階可以避免無所適從，例如：不知道該怎麼分工、不知道該怎麼和主管相處、不知道自己上下屬導致工作流程延遲等問題，而位階明確也會讓員工有努力目標，比如只要努力就有機會升遷。

不過，位階明確的前提是不能過於嚴格、死板，導致員工對上司有層級的界線，彼此缺乏對等的交流討論，反而不符合第1點指標打造融洽的職場環境，而是讓人心生壓力的嚴肅職場，甚至員工間也會產生嫌隙、隔閡，所以明確但仍需保有彈性。

幸福企業指標3：正能量

第3個幸福企業的指標為「充滿正能量」，包括：公司內外部的正向競爭、人際間的正向情緒等，讓員工身處這家公司工作是感到驕傲的、愉悅的，即使有工作壓力也是正向壓力，員工會知道這份壓力是有益的、有助於成長的，而非故意施壓。職場人可以評估所在的公司是否有值得學習的地方？身為這家公司的員工是否令你感到驕傲？你在公司裡面是常受肯定，還是惡言相向呢？

幸福企業指標4：符合你的工作意義

第4個幸福企業的指標為「符合工作意義」，這裡的工作意義是職場人自己的定義，試想公司若能符合你心中的工作意義，做起來是不是也更加得心應手呢？比如你期許自己在工作上可以不斷學習新知、突破自我，若所待公司剛好也把員工視為人才資產，積極給予培養，例如：舉辦講座、員工教育訓練、課程津貼等，不也是小確幸之一嗎？

幸福企業指標5：待遇至少同於同業

第5個幸福企業的指標為「待遇至少同於同業」，職場人工作上班當然有一部分是為了薪資收入，一家企業若薪資、獎金、福利皆低於同業，不免讓職場人懷疑「那我為什麼要待在這家公司？」，進而對公司沒有認同感、歸屬感，工作上也很難全心投入。

不過，除了薪資、獎金、福利之外，職場人也可以觀察看看公司是否有其他優點是可以補足缺點的，比如薪資雖然比業界低，但是上班時間相較彈性，職場人際氛圍極優，給予員工的發展性很廣等，將優缺點列出衡量，可以幫你更看清一家公司哦！

以上5點幸福企業的指標，職場人的公司符合幾項呢？其實，沒有所謂完美的幸福企業，因為幸不幸福是由你自己來定義，只要符合你心中理想的公司樣貌、工作模式，那麼對你來說就是最幸福的企業！

【延伸閱讀】

職場噪音好困擾？降低辦公室BGN的8個方式，減少工作干擾

同事變朋友？職場4招「人際關係排毒法」就算不能和睦相處也沒關係

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

►平口褲竟然「涼涼的」！

ET快訊
新竹34歲漂亮媽媽「9年生8胎」！　一次帶出門陣容超壯觀
阿里巴巴男員工「睡60女」！551張床照曝　女友揭荒淫內幕
「500元好食券地圖」狂人零酬勞奉上　鄉民狂嘴唐鳳：真IT天
快訊／康健人壽將賣給安達人壽！　內部信曝光
曾打敗蔡依林、蕭亞軒奪冠　女星消失歌壇14年...現況曝光
全家機台排爆了！他曝1招「爽自動通關」　網秒跟上：跪謝這篇
麥當勞推「振興套餐」超便宜！　100元吃麥香雞+雞塊套餐
萬華區某診所打莫德納一劑賣6000！　北市衛生局要查
「圓規」侵襲各縣市機率曝！專家：可能發陸警　這3區有望颱風假

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

豪捐百萬挺屏東女店員！轉帳截圖「這個0」不對勁　真相逆轉怒了

漂亮媽媽超愛小孩「9年生8胎」　獨特「自成團體」育兒心法曝光

雞排妹6萬人面前屠龍！他酸「算霸凌嗎」秒刪文　網嘆：難得中肯

薪水高＝好公司？幸福企業「5項指標」　充滿正能量讓員工感到驕傲

全家機台排爆了！他曝1招「爽自動通關」　網秒跟上：跪謝這篇

雞排妹切割龍龍　鄉民驚「翻臉跟翻書一樣快」揭1原因：不敢挺了

「人面石」蹙眉沉思望太極峽谷　竹山天梯下月開放遊客探究竟

終於等到全席演出！《人間條件七》加碼4場開賣　彌補取消9場遺憾

高雄國慶焰火倒數「別開車來」　15最佳觀賞點步行路線趕快存

宜蘭傳藝「五百博一萬、傳藝五夠讚」　最高可享20倍回饋

隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！

王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

騎著老車帶著「邊境+柴犬」環島　訂製專屬木箱位！兩狗燦笑吹風

柯震東二度拚金馬影帝：還是很想拿啦！　被李心潔洗澡「應該是她第一個洗的成年人」

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

主計長稱「蚵仔麵線一碗20塊」　立委驚呆：吃米不知道米價！

敢不專情！抗議奴才帶別的喵回家　虎斑貓氣衝洗碗槽「拉黃金進洞」

豪捐百萬挺屏東女店員！轉帳截圖「這個0」不對勁　真相逆轉怒了

漂亮媽媽超愛小孩「9年生8胎」　獨特「自成團體」育兒心法曝光

雞排妹6萬人面前屠龍！他酸「算霸凌嗎」秒刪文　網嘆：難得中肯

薪水高＝好公司？幸福企業「5項指標」　充滿正能量讓員工感到驕傲

全家機台排爆了！他曝1招「爽自動通關」　網秒跟上：跪謝這篇

雞排妹切割龍龍　鄉民驚「翻臉跟翻書一樣快」揭1原因：不敢挺了

「人面石」蹙眉沉思望太極峽谷　竹山天梯下月開放遊客探究竟

終於等到全席演出！《人間條件七》加碼4場開賣　彌補取消9場遺憾

高雄國慶焰火倒數「別開車來」　15最佳觀賞點步行路線趕快存

宜蘭傳藝「五百博一萬、傳藝五夠讚」　最高可享20倍回饋

胡智為、林子昱本土對決　運彩看好統一獅橫掃味全龍

浙江麗水7人染「鸚鵡熱」1死　網友隔天撿到鸚鵡擔心「棄養潮」

台北市下一個爆發地？他列3點看好「北士科」房價直上：最有潛力

「是梁靜茹給勇氣嗎？」大膽賊偷香油錢失敗　竟爬神桌偷飲料

壽司嗑到剩1個見「透明海苔」　地方媽媽傻眼等看明天馬桶

驚險畫面曝！公車起步撞倒路人　她慘捲車底勇消緊急搶命

豪捐百萬挺屏東女店員！轉帳截圖「這個0」不對勁　真相逆轉怒了

衝擊畫面曝！闖紅燈撞噴騎士　狂飆續衝分隔島車頭全毀人落跑

怒轟罷免制度瞎傷害小黨　王浩宇點名時代力量「根本XX」

漂亮媽媽超愛小孩「9年生8胎」　獨特「自成團體」育兒心法曝光

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

生活熱門新聞

即／大雨夜襲！國慶連假後紫爆雨轉強

龍龍控霸凌最後遭經紀公司狠甩　炎上懶人包一次看

五倍券紙本今開領　3圖看懂領取步驟

小姑無照車禍！婆婆逼媳婦扛下

超商機台排爆！他在這預訂笑了：2分內拿到

圓規暴風半徑大　專家：恐發陸警

爸媽退休「孝親費調到1萬5」　妻怒：憑啥要給

獅子山颱風生成！圓規接力可能通過台灣

龍龍淚「騙我又說謊」　博恩5字回應藏玄機

民眾檢舉樣態限46項　違規未逾6分鐘不可連續舉發

BNT全年齡、莫德納第2劑「10/22同步開」

主計長稱「蚵仔麵線20元」　阿宗麵線：不知買什麼

紙本五倍券「領取時程」曝光　圖解4步驟！保證能領到

龍龍記錯了！雞排屠龍助守街亭　網洗版籲博恩：把老K頭接回去

更多熱門

相關新聞

森林動物測驗「工作神隊友是誰」

森林動物測驗「工作神隊友是誰」

在你遇到工作困難時，有沒有人可以幫助或鼓勵你呢？如果有人支持，就可以克服困難，快來透過下述的心理測驗來找出誰是你的最好盟友吧！

走鋼索的人　都是媽媽

走鋼索的人　都是媽媽

生孩子？還是要升遷？

生孩子？還是要升遷？

4種口頭禪專家認證玻璃心

4種口頭禪專家認證玻璃心

大學生日常花費TOP 5

大學生日常花費TOP 5

關鍵字：

Workworks職場人 幸福企業職場

讀者迴響

熱門新聞

龍龍影片哭假的！　鄭家純怒：演技好到我看了想吐

捐百萬挺屏東挖眼女！他曬匯款收據網驚呆

紙本五倍券明天開領！「4步驟」一圖全攻略

即／大雨夜襲！國慶連假後紫爆雨轉強

龍龍控霸凌最後遭經紀公司狠甩　炎上懶人包一次看

邀合作被打臉！連千毅怒嗆「藝人賺得沒有我多」

二兵尿遁落跑　憲兵全面追人

龍龍遭鄭家純狠屠「秒更新動向」　網點開全傻眼

「整排藍勾勾」死守鄭家純直播！

五倍券紙本今開領　3圖看懂領取步驟

小姑無照車禍！婆婆逼媳婦扛下

鄭家純翻臉龍龍！曬「合約終止書」：讓我非常失望

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

超商機台排爆！他在這預訂笑了：2分內拿到

老K深夜吐心聲　網讚：喜劇界不死鳥

更多

最夯影音

更多
隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！

隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！
王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面