新北7天打完15萬學生BNT　施打率98.48%「近2成有不適症狀」

記者楊蕓／新北報導

新北市完成BNT校園接種作業，副市長劉和然1日公布統計數據，9/22至9/30，7天完成127校的施打，經學生意願調查，預計施打人數為155,495人，實際施打人數為153,128人，施打率達98.48%。

▲新北市最新校園施打BNT進度。（圖／新北市府提供）

劉和然說明，校園BNT疫苗接種期間，共有4779人次請疫苗假，另有29,587人次回報有不適症狀，主要是輕微症狀、發燒大於38度等，不適症狀比率為佔19.16%，有130人就醫，線上教學到課率達97.8%。