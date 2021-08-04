王齊麟金牌戰緊張狂抖：我快受不了！　李洋「男友力爆棚」安撫

記者陳俊宏／綜合報導

東京奧運金牌「黃金男雙」李洋、王齊麟今天（4日）將返抵台灣，王談到金牌戰時超緊張，「我真的快受不了了」。結果李洋「男友力爆棚」，當場幾句話就安撫好對方。

李洋、王齊麟2日晚間一起開直播，王齊麟表示，在最後兩場比賽，比賽前都還好，他就覺得沒什麼，反正四強破紀錄就放開打、想辦法去拚，打出最好的成績，想說心態放很鬆，上場應該不會緊張。

王齊麟說，結果一站上去場地，那個氛圍一來，「我在熱身的時候手有點抖，比賽準備開始時跟李洋講，『欸，我真的超級緊張的，我真的緊張到不行，我真的快受不了了。』然後他（李洋）就說『沒關係』，在場上一直安撫我。」

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▲▼李洋、王齊麟金牌賽後開心互擁。（圖／路透）

李洋則笑說，王齊麟在決賽就說很緊張，「我說，『沒事啦，都打到這邊了，不是第二就第一，哪有差啦，都這時候了，哪有差啦，好好打就好了，開心就好，享受比賽』」，反正就是要讓王齊麟別去思考壓力。

東京奧運羽球項目為我國狂創歷史的中華羽球隊，將在今天搭乘華航CI101班機，預計傍晚5時20分返抵國門，包括勇奪銀牌的世界球后戴資穎、摘金的王齊麟、李洋以及男單周天成、王子維和教練團。

李洋、王齊麟是北市中山國中的同學，長大後都成為羽球員，過去隸屬不同球隊，兩人因緣際會之下，2019年開始組成雙打。兩人合拍第一站西班牙大師賽就拿下冠軍，在同一年兩人一共打下4座冠軍、4座亞軍，同時也不斷經過磨合，重重訓練，合拍2年不但取得奧運門票，更在舉世矚目的運動殿堂中，奪下金牌榮耀，為台灣羽球取得第一面奧運金牌，也為台灣羽球運動寫下歷史一刻。

由於兩人的好交情、擁有深厚革命情感， 讓粉絲高喊「在一起、在一起」。不過，李洋表示，他已經有女朋友了。

▼李洋、王齊麟奪金。（圖／路透）

