饗賓七大品牌　首度推出父親節外帶套餐霸氣愛老爸

▲饗泰多泰式料理。（圖／饗賓餐旅提供）

記者楊淑媛／桃園報導

防疫警戒管制降為二級，饗賓餐旅集團27日表示，為確保顧客與同仁的安全與安心，旗下各品牌、分店除雙北分店外，將依照衛福部餐飲內用規定積極配合相關規範與指引，於8月1日起恢復內用服務。另外，迎接8月父親節，饗賓餐旅旗下七大品牌首度全員出擊，除「饗食天堂」外，其他六個品牌首度開賣父親節外帶套餐。

▲饗饗以霸氣波士頓龍蝦和帝王蟹領軍向辛勞的老爸們致敬。（圖／饗賓餐旅提供）

饗賓餐旅集團表示，旗下的饗饗、旭集兩大高端Buffet，今年父親節更分別以霸氣波士頓龍蝦和帝王蟹領軍向辛勞的老爸們致敬，此外另有「開飯」川味、「饗泰多」泰式和「真珠」台味組合，甚至更由「果然匯」推出七品全素爸氣蔬饗宴，葷素都有，風味各異，為的就是更貼近、滿足大家愛爸爸的孝心。饗賓七大品牌父親節外帶套餐，只在「饗帶走EATOGO」外帶外送平台獨家開訂，澎湃豐盛，即日起至8月4日止開放預購。

▲「真珠」台味組合。（圖／饗賓餐旅提供）

另外，饗食天堂、饗饗、旭集、真珠台灣家味四大品牌，則單獨販售父親節蛋糕。嚴峻疫情期間，中央發布餐飲業禁內用二個多月來的等待，饗賓餐旅旗下七大品牌已準備好了，將繼續以美味的餐點、貼心的服務，和大家一起分享幸福美好的餐飲體驗！」饗賓餐旅從七十年代桃園人共同的飲食記憶「福利川菜餐廳」起家，2001年起逐步轉型為饗食天堂自助百匯。

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