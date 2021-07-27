射箭男團奪銀的幕後功臣！台科大推「運動科學」奪牌全靠它

▲相子元表示，射擊與射箭運動較不受體型限制，非常適合亞洲國家發展，也是台灣優勢運動項目。（圖為台師大射箭選手魏均珩）（圖／台師大提供）

記者崔至雲／台北報導

奧運不僅是各個運動大國激烈競爭的場域，也是各個強國展現「運動科學」實力的重要舞台。台灣師範大學運動競技學系研究講座教授相子元，應用運動科學全面支援教練選手訓練，協助選手減少運動傷害以提升競技表現，進一步達成奪牌目標。射箭男團昨日一舉奪銀，相子元所推動的運動科學可說是健兒奪牌的幕後功臣。

相子元提到，運動科學團隊在幕後默默幫助我國參加奧運會的教練及選手，依照各代表隊訓練與競賽需求，提供相關運動科學與醫學防護的支援；國訓中心內設之運動科學處提供完整到位的運科即時服務，扮演好教練與選手背後最大的支柱，提升我國競技運動實力，達成奪牌目標。

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運科支援涵蓋專業領域甚廣，包涵生理體能、生物力學、運動心理、營養生化、醫學防護、運動資訊等等。相子元表示，在執行運科工作時，必須先整合規劃後再同步實施，根據客觀量化的科學數據，找出各單項及選手的訓練需求，定期監控選手表現並彈性修正運科支援內容，才能發揮最大的功效。

▲台師大運動競技學系研究講座教授相子元。（圖／台師大提供）

以射擊及射箭這二項需要穩定性及高技巧性的運動項目為例，運動科學小組就整合了運動心理及生物力學領域，提供代表隊選手完整的心理技能訓練，提高選手抗壓性及專注力，擬定賽前心理計劃及比賽之專注計劃，也針對瞄準之穩定性，從生物力學角度進行射擊及射箭專項技術診斷，透過量化分析與即時回饋，提供瞄準技術力學指標作為技術調整之依據；利用瞄準分析訓練系統，更有利於控制好晃動規律，增加穩定性，延長穩定期。

相子元說，射擊與射箭運動較不受體型限制，非常適合亞洲國家發展，也是台灣優勢運動項目，希望射擊與射箭代表隊能妥善運用運動科學資源，在奧運期間將身心調整至最佳狀態，達成奪牌目標。

另外，舉重也是台灣奧運代表隊重點之一，今日下午即是我國「舉重女神」郭婞淳搶下金牌的時刻，相子元提到，這2年更進一步結合科技部「精準科研計畫」舉重運科團隊，利用影像分析技術及人工智慧開發出智慧型槓鈴軌跡追蹤系統，應用於舉重隊日常訓練，不僅可協助教練針對選手動作進行修正，也可藉由量化參數與軌跡變化作為預防訓練傷害的重要指標；其中槓鈴移動軌跡的辨識，可透過電腦運算即時呈現軌跡與數據，也可直接在手機上即時顯示，希望舉重隊能在運動科學團隊的支援下，確實發揮訓練績效，在東京為我國延續奧運奪金之戰績。

