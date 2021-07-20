「以台灣為名設立陶宛辦事處」　林飛帆：對歐重要外交突破

▲民進黨副秘書長林飛帆。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

外交部長吳釗燮20日上午將舉行記者會，宣布正式成立「駐立陶宛台灣代表處」。對此，民進黨副秘書長林飛帆表示，這次設立代表處以「台灣為名」成立，是繼索馬利蘭之後，我國以台灣為名設立辦事處的第二個非邦交國。

立陶宛前身為蘇聯體系下的共產國家，1991年8月脫離蘇聯獨立後，同年9月即和中華人民共和國建議正式外交關係至今，但對台關係在近年有逐漸升溫的情況。

對此，吳釗燮上午10時將在歐洲司長陳立國、發言人歐江安等人陪同下，在外交部舉行記者會，預計正式宣布我國將在波羅的海三小國之一的立陶宛設立「駐立陶宛台灣代表處」。

對於這次設處，林飛帆表示，上個月立陶宛宣布捐贈兩萬劑疫苗，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在推特表示，熱愛自由的人們應該相互照應。他認為，這段話感動很多台灣人。

林飛帆表示，除了疫苗，這陣子雙邊也都積極在為互設辦事處磋商努力，立方也很積極對外釋放將在台灣設立代表處的訊息。

林飛帆說，這次設立代表處，將「以台灣為名」設立，也是繼索馬利蘭之後，我國以台灣為名設立辦事處的第二個非邦交國，「這個外交成果對雙方都不容易，也是我們在對歐外交的重要突破。」

▼立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）。（圖／達志影像／美聯社）

