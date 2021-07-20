　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「以台灣為名設立陶宛辦事處」　林飛帆：對歐重要外交突破

▲▼立法院台灣新住民權益發展促進聯盟成立大會,民進黨副秘書長林飛帆。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨副秘書長林飛帆。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

外交部長吳釗燮20日上午將舉行記者會，宣布正式成立「駐立陶宛台灣代表處」。對此，民進黨副秘書長林飛帆表示，這次設立代表處以「台灣為名」成立，是繼索馬利蘭之後，我國以台灣為名設立辦事處的第二個非邦交國。

立陶宛前身為蘇聯體系下的共產國家，1991年8月脫離蘇聯獨立後，同年9月即和中華人民共和國建議正式外交關係至今，但對台關係在近年有逐漸升溫的情況。

對此，吳釗燮上午10時將在歐洲司長陳立國、發言人歐江安等人陪同下，在外交部舉行記者會，預計正式宣布我國將在波羅的海三小國之一的立陶宛設立「駐立陶宛台灣代表處」。

對於這次設處，林飛帆表示，上個月立陶宛宣布捐贈兩萬劑疫苗，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在推特表示，熱愛自由的人們應該相互照應。他認為，這段話感動很多台灣人。

林飛帆表示，除了疫苗，這陣子雙邊也都積極在為互設辦事處磋商努力，立方也很積極對外釋放將在台灣設立代表處的訊息。

林飛帆說，這次設立代表處，將「以台灣為名」設立，也是繼索馬利蘭之後，我國以台灣為名設立辦事處的第二個非邦交國，「這個外交成果對雙方都不容易，也是我們在對歐外交的重要突破。」

▼立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）。（圖／達志影像／美聯社）

 
ET快訊
快訊／不滿高端EUA黑箱作業！　江啟臣赴北檢提告
他看到戴資穎日本第一餐傻眼　轟蔡英文「還是沒搞清楚狀況」
5屆奧運元老莊智淵「開箱」選手村房間！　坐「厚紙板」床架拍照
東奧國手擠經濟艙　她點名這2人：若有羞恥心就請辭
怪颱烟花恐登陸北部！最新暴風圈侵襲率達59%　各地風雨時程出
快訊／EUA過關「高端亮燈漲停」！聯亞藥飆漲28％
快訊／京站威秀20日停業一天！北市府證實：有職員確診　緊急疫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

LIVE／台灣在立陶宛成立代表處！　外交部長10：00說明記者會

快訊／不滿高端EUA黑箱作業！　江啟臣11時赴北檢提告

何志偉轟「商務艙們」坐著不會腰痛嗎？　華航應改裝或多次包機

搭經濟艙惹議！網洗版求照顧東奧國手　謝長廷：回程應都坐商務艙

他看到戴資穎日本第一餐傻眼　轟蔡英文「還是沒搞清楚狀況」

「以台灣為名設立陶宛辦事處」　林飛帆：對歐重要外交突破

府發言人認：飛機安排錯了！　運動員不是高級臨時工

快訊／吳釗燮10：00召開記者會　宣布成立「駐立陶宛台灣代表處」

快訊／京站威秀20日停業一天！北市府證實：有職員確診　緊急疫調匡列

高端疫苗過關　謝志偉：要是在台灣「它是我的選擇之一」

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

吳亦凡發聲！都美竹指控全否認　強調若犯法..「我會自己進監獄」

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

美國油漆工人粉刷牆面快狠準！ 一塗就均勻上色網讚過程好紓壓

高雄男打莫德納後8小時猝死家中 妻曝：老公允杯要解剖！結果出爐

LIVE／台灣在立陶宛成立代表處！　外交部長10：00說明記者會

快訊／不滿高端EUA黑箱作業！　江啟臣11時赴北檢提告

何志偉轟「商務艙們」坐著不會腰痛嗎？　華航應改裝或多次包機

搭經濟艙惹議！網洗版求照顧東奧國手　謝長廷：回程應都坐商務艙

他看到戴資穎日本第一餐傻眼　轟蔡英文「還是沒搞清楚狀況」

「以台灣為名設立陶宛辦事處」　林飛帆：對歐重要外交突破

府發言人認：飛機安排錯了！　運動員不是高級臨時工

快訊／吳釗燮10：00召開記者會　宣布成立「駐立陶宛台灣代表處」

快訊／京站威秀20日停業一天！北市府證實：有職員確診　緊急疫調匡列

高端疫苗過關　謝志偉：要是在台灣「它是我的選擇之一」

吳亦凡捲誘騙性侵案「恐被判刑10年」　陸律師分析關鍵在加重情節

LIVE／台灣在立陶宛成立代表處！　外交部長10：00說明記者會

中華奧會報平安！網見1照片「笑得燦爛」全氣炸：委屈你們了

20分鐘變2分鐘！1歲嬰吐奶堵呼吸道昏厥　警車嗚笛開道衝醫院

汲取0206強震經驗！花蓮設置防災公園　希望災難不要來

戴資穎住的飯店太陽春？　戴爸：飯店沒事，離場館近對選手很好

快訊／不滿高端EUA黑箱作業！　江啟臣11時赴北檢提告

何志偉轟「商務艙們」坐著不會腰痛嗎？　華航應改裝或多次包機

多裝置網路連線不卡卡　康普AP參與WiFi 6壓力測試繳出優異表現

居家辦公者沒有颱風假　勞動部：硬要放就是曠職

台南熱血阿嬤和辣妹「尬舞」 扭腰擺臀跟上節奏是小case！

政治熱門新聞

即／把戴資穎塞經濟艙！36商務艙成員名單曝光

蔡英文IG奧運首PO出現「經濟艙」　秒刪重發

東奧包機不從高雄出發？　他曝原因

下榻飯店原因曝光　體育署2019年選的

國手擠經濟艙　林穎孟點名2人該請辭

「還等比賽完？」　名嘴：該負責的今晚就走人啦！

快訊／總統蔡英文回應「經濟艙事件」：實在不夠細心和貼心

國家隊選手搭經濟艙出征東奧　蘇貞昌震怒

國發會推振興擬再發三倍券　瞄準餐飲、零售、旅宿、藝文4產業

中央擬再推振興券救餐飲業　最快上路時間曝光

謝長廷接機！網洗版拜託一件事

陳柏惟質疑「回程搭商務艙」：不就表示回來很危險？

快訊／新北公布2確診足跡　板橋7-ELEVEN、湳興公有市場

快訊／蘇貞昌向戴資穎道歉　震怒要教育部檢討追究責任

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

被塞經濟艙　戴資穎下榻旅館、晚餐曝光

戴資穎擠3星旅店！陸選手住宿被翻出網看傻

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

戴資穎住3顆星飯店　官員被爆住4.6顆星

高雄女走過積水　電流竄全身無心跳

京站威秀7／20全面關閉消毒！

「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　

吳亦凡「列10點聲明」反咬網美勒索3400萬！

詹家姊妹倫敦飛東京「座位寬敞」

國防大學女學生「遠距教學」活春宮

限吳亦凡24小時退圈…都美竹突失聯

即／把戴資穎塞經濟艙！36商務艙成員名單曝光

吳淡如北海道置產「一覺醒來卻被拆了」

吳亦凡神管理！同一晚「房間內外尬2女」全瞞住

網：日本會讓大谷翔平坐經濟艙嗎

更多

最夯影音

更多
鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心
俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面