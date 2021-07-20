中華奧會報平安！網見1照片「笑得燦爛」全氣炸：委屈你們了

▲劉聰達（左）、林鴻道（右）。（圖／翻攝自Facebook／中華奧會）

記者曾筠淇／綜合報導

東京奧運進入倒數，中華代表團19日啟程，全數教練及選手都安排乘坐經濟艙，不過，根據時代力量立委王婉諭公布的搭乘名單，團長林鴻道等長官則均在商務艙的名單上。昨晚中華代表團的飛機已經平安抵達日本，但粉專「中華奧會」的其中一張照片卻讓大票網友氣炸，直呼「以後長大我也要當官」、「請不要用宣傳取代實質行動」。

基於疫情考量，本次國內的選手及教練團採統一包機方式，乘坐經濟艙前往日本，僅有代表團長官和總教練能搭乘商務艙。世界球后戴資穎昨在IG上表示，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙。」一席話讓大票國人感到心疼、委屈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

臉書粉專「中華奧會」昨晚貼文報平安，提到中華代表隊的飛機已經平安降落日本。小編也分享了11張送機花絮照，希望國人都能一起為運動員加油，做國家運動員最強大的後盾。

不過，粉專上的其中一張照片卻引起廣大網友不滿，因為從畫面可見，中華奧運代表團團長林鴻道與跆拳道代表隊教練劉聰達2人正相談甚歡。

多數網友都認為，為國爭光的選手們坐經濟艙，但長官們卻坐商務艙實在不合理，「團長搭商務艙嗎」、「搭商務艙？委屈你們了」、「他們是選手嗎」、「你憑什麼搭商務艙啦」、「長官坐商務艙，選手坐經濟艙，要不要臉啊團長」、「游泳回來考慮原諒」、「請問是你們這些大官去比賽的嗎」、「坐商務艙有多少是噁心的大人，替選手感到不值」。

根據王婉諭昨晚公布的包機搭乘名單指出，團長林鴻道、總領隊蔡威辰、中華奥會秘書長李玉芳、副總領隊洪志昌、顧問藍坤田、顧問李文彬等共36人均搭乘商務艙。由於林鴻道就是被排在名單上的第一位，因此「中華奧會」一貼出照片，才會引發網友們不滿。

▼商務艙名單曝光。（圖／王婉諭辦公室提供）